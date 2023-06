Předplatné Switch Online rozšířily čtyři hry z éry Sega Mega Drive

Předplatitelé služby Nintendo Switch Online + Expasion Pack si mohou zahrát další čtyři hry z éry konzole Sega Mega Drive. Poslední várka zahrnuje kousky The Revenge of Shinobi, Ghouls ‚‘n Ghosts, Landstalker a Crusader of Centy. Všechny si můžete prohlédnout v akci na videu níže: