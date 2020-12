Nezapomeňte si dnes stáhnout zdarma skvělou Night in the Woods

Rozpis her, které hodlá Epic Store do konce roku rozdat svým uživatelům, je už pár dnů známý (viz náš článek), malé připomenutí se ale určitě neztratí. Aktuální hra totiž podle obrázků nevypadá nijak extra, ve skutečnosti je to ale úplná bomba. Zkrátka řečeno, Night in the Woods je něco jako 2D Life is Strange se zvířátky. Dospívání, deprese (autor hry loni spáchal sebevraždu), přátelství, hudba, to vše v lehce mysteriózním kabátu. Připravte si kapesníčky, budete plakat.