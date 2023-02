Známe všechny karty z minisetu Hearthstone: Return to Naxxramas

Return to Naxxramas je miniset karetní hry Hearthstone, který rozšíří prosincovou expanzi March of the Lich King. Všech 38 nových karet už bylo odhaleno a podívat se na ně můžete zde. Konkrétně jde o čtyři legendární, jednu epickou, sedmnáct vzácných a šestnáct běžných. Koupit je půjde i samostatně, a to za 2 000 zlaťáků nebo 1 500 runestonů. Vychází 14. února.

Hearthstone: Return to Naxxramas mini set