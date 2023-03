Far Cry 5 už běží na nových konzolích v 60 FPS, na PC bude free víkend

Povedená střílečka Far Cry 5, v níž jsme bojovali proti násilné sektě, v dubnu oslaví pět let od vydání. Ubisoft se z nějakého důvodu rozhodl, že to je ten správný čas vydat patch, díky němuž hra nyní běží na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S v 60 FPS. Vylepšeno bylo také rozlišení. Na Xboxu Series X hra šlape v 3840 × 2160, na Xboxu Series S v 1920 × 1080 a na PS5 v 2880 × 1620. Na PC se chystá free víkend, ne ovšem tento, ale až ten od 23. do 27. března. Hra je až do 4. dubna ve slevě 85 procent v Ubisoft Storu.