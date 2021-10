Battlefield 2042 nebude na konzolích podporovat klávesnici a myš

Byť se o tom tolik nemluví, mnohé hry na konzolích dnes podporují i hraní na klávesnici a myši. Dobrou práci v tomto směru odvádí Ubisoft a tuto podporu nabídne i válečná střelnice Call of Duty: Vanguard. Pokud byste takovou funkci uvítali také v konkurenčním Battlefieldu 2042, máte smůlu. Minimálně při startu hry podpora nebude.

„Vyslechli jsme vaše dotazy ohledně podpory myši a klávesnice u konzolí. Můžeme potvrdit, že při uvedení hry Battlefield 2042 toto na konzolích podporovat nebudeme, ale stále zkoumáme různé možnosti, jak to zpřístupnit a jak to může ovlivnit cross-play. Pokud se to někdy změní, dozvíte se to od nás jako první,“ napsali tvůrci.