Zombie masakr Back 4 Blood obohatil další přídavek

Back 4 Blood, duchovní nástupce série Left 4 Dead dopadl přesně tak dobře, jak jsme doufali (viz naše recenze) a tak mají jeho vývojáři dostatek prostředků pokračovat v jeho dalším rozvoji. Již dnes si proto můžete koupit nové DLC nazvané Children of the Worm, které přináší 6 nových levelů, novou hratelnou postavu a řadu kosmetických doplňků.