Výrobce čidel se v Trutnově přestěhuje do nové továrny a bude nabírat

13:09 , aktualizováno 13:09

Německá firma Pepperl+Fuchs začne na jaře v Trutnově stavět novou továrnu za 200 milionů korun. Do průmyslové zóny Krkonošská pak přestěhuje kompletní výrobu i administrativu z bývalého textilního areálu na okraji sídliště Zelená Louka. Podnik přijme do tří let až stovku zaměstnanců.