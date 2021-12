Třebechovické trápení končí, auta konečně přejedou do obou částí města

Rozdělené město, kde od 8. března nebylo možné projet autem mezi východní a západní polovinou, se tak po dlouhých devíti měsících opět spojilo a doprava se vrátila k normálu.

„Jsme rádi, že to bude za námi, protože nám to komplikovalo práci. Máme střediska na obou polovinách města a když jsme mezi nimi přejížděli, museli jsme to složitě objíždět. Především to však komplikovalo život občanům a projíždějícím řidičům,“ přiznává ředitel třebechovických technických služeb Richard Nádvorník.

Třebechovice se po výměně několika inženýrských sítí v ulici Československých legií, která tvoří jediný průtah městem, letos na jaře pustily do rekonstrukce křižovatek u kostela, tedy s ulicemi Komenského a Pardubickou.

Právě souběh se síťaři podle starosty Romana Drašnara (nestr.) způsobil, že se práce nemohly uskutečnit dříve: „My bychom to měli stavebně připravené třeba už v předchozím roce, ale čekali jsme na provozovatele inženýrských sítí.“

Práce měly trvat do konce října. Jenže včasné dokončení zhatila tragédie ve stavební firmě Matex HK, jejíž jediný jednatel spáchal sebevraždu. Firma se tak ocitla v právním vakuu a podle radnice hrozilo, že se práce protáhnou do příštího roku. Zastupitelé se proto na mimořádném jednání na začátku listopadu rozhodli, že dokončení svěří jiné firmě.

„Kdybychom čekali, tak bychom to začali řešit až teď a už by nám asfalt do jara nikdo neudělal. Byť tam určitá rizika byla, potřebnost to dokončit byla velká. Bylo nutné to zprůjezdnit, jinak by hrozilo, že to bude nedodělané až do konce března,“ vysvětluje kroky radnice Drašnar.

Situace ve společnosti Matex HK není vyřešena ani nyní, alespoň to stojí v oznámení na jejím webu. Redakce se snažila získat vyjádření k postupu města, ale neúspěšně.

„Nejsem kompetentní k tomu, abych vám o těchto věcech něco říkal. Musíte počkat na nějakého jednatele,“ sdělil ředitel divize pozemních staveb Petr Dvořák.

Město zakázku na dokončení zadalo napřímo firmě DSP za 2,1 milionu korun včetně daně. Podle smlouvy měla být hotova na konci listopadu, tedy zhruba šest týdnů od podpisu smlouvy. Cena se oproti původní dohodě s Matexem zvýšila o 354 tisíc korun.

„To navýšení nám přišlo ještě velice příznivé oproti tomu, kam ceny vyletěly proti situaci před půl rokem. Naše vnitřní směrnice nám přímé zadání v této částce umožňovala a vzhledem k času, který jsme měli, ani nebyla možnost dělat nějaké výběrové řízení. Firma na stavbu nastoupila už 10. listopadu,“ pokračuje starosta.

Radnice si dílo převzala v pátek. Ještě tento týden by se mělo pracovat na chodnících, ale provoz v centru Třebechovic už by měl být normální.

Na obchvatu už se jezdí

Podobné zpoždění jako v centru nabrala i stavba podchodu na obchvatu Třebechovic na silnici I/11. Ten spolu se stezkou pro pěší a cyklisty stavělo město. K němu se přidalo i Ředitelství silnic a dálnic ČR, které při jednom omezení rozšířilo křižovatku na Krňovice, kde se v minulosti stala řada dopravních nehod. Nově tam jsou odbočovací a připojovací pruhy.

Ve stejném termínu Královéhradecký kraj také opravil silnici od odbočky do Krňovic. Ta byla hotová už na konci prázdnin, zbytek prací měl skončit v říjnu, jenže i na obchvatu se pracovalo ještě tento týden.

„V pátek jsme měli oficiální předání. Už zbývají jen drobnosti jako oset svahy a podobně,“ doplňuje Drašnar.

Stezka pro chodce a cyklisty končí u povodňové lávky. Radnice má studii na její pokračování až do Krňovic, ale zatím jí chybí pozemky. V příštích letech vy však stezku ráda dovedla až k mostům přes řeku.