Kojenec měl řadu zlomenin na nohou i rukou, matka týrání u soudu odmítla

Syna žena porodila loni v únoru, policie případ vyšetřovala od února letošního. Tehdy matka dorazila s dítětem do nemocnice, protože si večer předtím všimla na jeho těle modřin. Jenže důkladné vyšetření ukázalo, že zranění bylo mnohem víc a některá se už dokonce sama stihla vyléčit.



Případ si převzala policie a žena skončila ve vazbě. Podle obžaloby dítě utrpělo od svého narození „komplex úrazových změn různého stáří.“



Konkrétně to znamená, že chlapec měl zlomeniny pravé holenní a lýtkové kosti, šikmou zlomeninu levé holení kosti s rozsáhlou krevní podlitinou v celé délce stehenní kosti, zlomeninu třetího žebra v podpažní čáře vlevo, zlomeninu horní části pravé holenní kosti, zlomeninu pravé lýtkové kosti v její dolní třetině, zlomeninu pravé loketní kosti a vzdálené části vřetenní kosti vpravo, nalomení velkého hrbolu levé pažní kosti a zlomeninu levé loketní kosti.

Když ho přivezli do nemocnice, měl dále dle spisu četné krevní podlitiny na hlavě, trupu a horních i dolních končetinách, defekt kůže nad horním rtem, defekt kůže na krku a defekt kůže na hranici břicha a hrudníku.



„S výjimkou trojnásobného poranění bércových kostí, s nímž byl nezletilý 24. února hospitalizován, nebyly dřívější zlomeniny adekvátně léčeny, musely být provázeny výraznou bolestivostí a omezenou hybností poraněných částí končetin,“ přečetla státní zástupkyně Lucie Žabková z obžaloby.

Kateřinu Š. přivedla do síně hradeckého krajského soudu eskorta. Po celou dobu své výpovědi plakala. Hned na začátku senátu řekla, že by svým dětem nikdy neublížila a že si nedokáže vysvětlit, jak si mohl syn taková poranění způsobit. Jako jednu z možných příčin uvedla, že mu do postýlky s partnerem dávala těžké hračky, o které se mohl v průběhu času opakovaně poranit.



Žena žila nejdříve s dítětem sama nebo u matky, loni v zimě se však přestěhovala k novému partnerovi. „Syn byl vždycky hodný a usměvavý, měl sice plačtivá období, ale to jen když mu rostly zoubky. Nikdy jsem mu neublížila. Modřiny se objevily, až když jsem se přestěhovala k příteli,“ řekla.



„Nikdy jsme s ním špatně nezacházela“

Z pondělního hlavního líčení vyplynulo, že obžalovaná sice loni různě přesouvala termíny průběžných lékařských prohlídek, ale ani při poslední kontrole si ošetřující dětská lékařka ničeho nevšimla. Vše proto vyplulo na povrch až letos v zimě po příjezdu na pohotovost.

Předseda senátu Jiří Vacek se snažil ženu přimět, aby vysvětlila, jak může výrazným otokům v obličeji říkat „malé modřinky.“ Konfrontoval ji s fotkami zachycující vážná zranění jejího dítěte. „Nikdy jsem s ním netřásla, neházela, nemačkala ho. Nedokážu si to vysvětlit,“ řekla. Její verze příběhu se podle soudce i žalobkyně v mnoha ohledech rozcházejí.



V případu bude vypovídat i několik svědků, kteří zřejmě popsali matčino špatné zacházení s potomkem. Pozvaní jsou až na další dny, ale už v pondělí obžalovaná prohlásila, že si všichni vymýšlejí. U soudu proti ní bude vypovídat i dnes už bývalý partner, u kterého zhruba měsíc žila, než se na úděsný zdravotní stav dítěte přišlo.

Obžalovaná je nyní znovu v jiném stavu, bude to už její čtvrté dítě. Dvě už matce sociálka odebrala, protože byla dle svých slov příliš mladá a neměla zázemí, aby se o ně mohla postarat.



„Chtěla jsem mít s partnerem konečně normální rodinu,“ odpověděla na otázku, proč nedávno znovu otěhotněla. Řekla také, že sice uznává, že není nejlepší matka, ale že svému dítěti by nikdy neublížila.

Zhruba rok a půl starý syn je nyní u pěstounů, rehabilituje a ze zranění se postupně zotavuje. Jestli vyvázne bez trvalých následků, se teprve ukáže.



„Je vyloučeno, že by si zranění způsobilo samo“

Soudní znalkyně v oboru lékařství znovu popsala všech devět způsobených zlomenin a dalších poranění. Zásadním sdělením jejího posudku je, že považuje téměř za nemožné, aby si dítě v tomto věku samo způsobila takovýto „komplex zranění“. Poranění byla podle ní způsobena „opakovaným působením tupého násilí malé i velké intenzity“.

Podle lékařky to mohly být tupé údery, silná stisknutí, silné nárazy, pády, násilná manipulace s dítětem. Řekla také, že zranění zapadají do vzorce, který v lékařské praxi nazývají jako syndrom týraného dítěte.

„Je takřka vyloučeno, že by se dítě takto mohlo zranit o hračky nebo zaklíněním v postýlce,“ uvedla znalkyně. Zranění jej musela velmi bolet a je prý velmi nepravděpodobné, že by se to obešlo bez opakovaného pláče. Chlapec naopak musel zažívat „mučivé útrapy“, které způsobilo jedině „aktivní násilí ze strany druhé osoby“.

Za těžké ublížení na zdraví hrozí Kateřině Š. až dvanáct let vězení. Hlavní líčení pokračuje výslechem svědků a dalších znalců.