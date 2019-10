Tah na Jičín se opravuje, řidiči prostojí v kolonách desítky minut

Cestu z Hradce do Jičína si vyzkoušeli ve všední den odpoledne i redaktoři MF DNES. Trasa, která se dá zvládnout do hodiny, trvala jednou tolik.

První, avšak ještě zanedbatelné omezení čeká hned za Hradcem Králové. Kvůli stavbě dálnice D11 je na dvoukilometrovém úseku snížena rychlost z 90 na 40 kilometrů v hodině. Už tady se tvoří kolona, která se táhne k dalšímu omezení.

Za to může oprava mostu ve Všestarech. Za nimi se kolona pomalu rozjíždí , úleva však dlouho nevydrží. Před Sadovou už je několik kilometrů dlouhá kolona, ve čtvrtečním odpoledni se tu stojí půl hodiny.

Silnice, která vede skrz obec, totiž prochází radikální rekonstrukcí. Vyhnout se čekání je prakticky nemožné. Na všechny vedlejší komunikace, kudy by se dala kolona objet, je zákaz vjezdu.

„Stavba na silnici I/35 Mžany - Sadová se provádí za částečné uzavírky, jezdí se kyvadlově, ve dne provoz řídí pracovníci, v noci semafory. Objízdné trasy po silnicích nižších tříd jsou pouze pro nezbytné případy, třeba pro úplné uzavírky. Silnice nižších tříd nejsou konstrukčně vhodné na převedení dopravy ze silnic I. tříd, došlo by k jejich devastaci,“ uvádí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Že je rekonstrukce náročná i pro obec, přiznává starosta Dušan Jedlička (Sdružení nezávislých kandidátů Sadová).

„Problémem jsou kolony i to, že se staví přímo v obci. Jinak je to lepší než na začátku,“ říká Jedlička.

Po desítkách minut se kolona opět rozjíždí. Deset kilometrů je bez omezení, další čeká v Hořicích na Jičínsku. Tady hlavní tah ochromuje stavba nového mostu.

Nadjezd bude s největší pravděpodobností uzavřen až do podzimu 2020, do té doby vede doprava obousměrně Husovou a Táboritskou ulicí. Přes most denně přejelo 14 tisíc aut včetně kamionů, ty teď demolují asfalt v centru. I tady se v odpolední špice tvoří další kolony.

Že bude rekonstrukce pro Hořice zátěží, avizoval starosta už na začátku roku.

„Vždyť provoz vede do jižní části města, kde je několik firem. Pro Hořičáky bude nejspíš komplikovanější zařazení se do proudu vozidel oběma směry na Jičín a Hradec Králové. Doprava se zkomplikuje i v souvislosti se železničním přejezdem a s průjezdy vlaků,“ jmenuje potíže starosta Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

V poslední době se podle něj situace uklidnila: „Neevidujeme žádné výraznější stížnosti, ale určitě vnímáme to, jak železniční přejezd, přes který vede objízdná trasa, a další části komunikace, dostávají zabrat. Někde se už vytvořily asfaltové vlny, což je opravdu problém. Mám informaci, že by se snad měl opravovat vytížený přejezd, “ říká starosta Aleš Svoboda.

„Samozřejmě v určitých časech nám tady doprava houstne, ale myslím, že už se s tím naučili obyvatelé Hořic pracovat a vyloženě nevyjíždějí kritickou křižovatkou a jedou jinudy. Nezbývá nám nic jiného, než to vydržet,“ tvrdí starosta.

Další omezení hrozí Hořicím od středy do čtvrtka, kdy městem projede nadměrný náklad s materiálem na stavbu mostu.

„Budeme navážet kované nosníky o délce 30 metrů, součást nové nosné konstrukce. Nosníky dopravíme po silnicích I. a II. třídy přes Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Jičín a Hořice. Proto dojde ve městě k dočasnému omezení dopravy,“ uvádí ředitel oblastního závodu Mosty a speciální stavby Jan Vítek.

Náklad vyjede ve středu a do Hořic dorazí zřejmě ve čtvrtek. „Projede ulicí Husovou až na křižovatku s ulicí Aloise Hlavatého, kde zatočí směrem ke kruhové křižovatce. Tam projede a napojí se na silnici I/35. Průjezd v obou dnech lze očekávat mezi 5. a 7. hodinou ranní a mezi 11. a 14. hodinou. Nákladní tahače s nosníky s sebou budou mít doprovodná vozidla, která budou po nezbytně nutnou dobu usměrňovat či řídit provoz v dotčených ulicích,“ popisuje Jan Vítek.

Firma nosníky navozí do Janákovy ulice, i tam bude provoz omezen. „V celé délce komunikace bude kvůli průjezdu nadrozměrných vozidel zákaz zastavení a stání,“ dodává Vítek.

Poslední zkouška nervů na trase z Hradce do Jičína čeká v Ostroměři na Jičínsku. Tam jde o zdržení na dalších několik minut. Kompletní rekonstrukce tohoto úseku by měla skončit za rok. Za Ostroměří si řidiči už mohou oddechnout.