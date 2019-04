Velké investice do silnic jsou znát, kolony stojí v Hradci i Jaroměři

Dlouhé kolony řidiče čekají v Hradci hlavně v ulicích Pilnáčkově, M. D. Rettigové a Antonína Dvořáka, kde se opět pracuje na obnově povrchu vozovky poblíž mostu u Aldisu.

Stavaři odfrézovali povrch od křižovatky u OBI až po Vančurovo náměstí. V první etapě opravují směr na Jičín.

Prostor stavby oddělili ocelovými svodidly, takže z okruhu není možné odbočit do centra města. Ze Slezského Předměstí proto ukazatele vedou dopravu na Pardubice kolem malšovického stadionu. Práce začaly 1. dubna a mají pokračovat do konce května.



Už 17. května se začne pracovat na velké rekonstrukci Labského mostu u soutoku, který se měl původně opravovat loni. Silničáři tehdy vyslyšeli připomínky magistrátu, který se obával kolapsu kvůli souběhu prací s opravou okružní křižovatky Brněnská, a stavbu posunuli na letošek.

„Kdybychom most udělali loni za jedné objíždky, měli bychom dnes hotovo a mohli se věnovat jiným věcem. Bylo to připravené a vysoutěžené. Mrzí nás, že čelíme značné kritice, že je celá republika v letních měsících sužovaná uzavírkami, ale bohužel jinak se to udělat nedá,“ říká krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný.

Most se bude opravovat po půlkách a doprava tak bude zúžena na dva pruhy. Práce potrvají do srpna. Bude to stejná oprava, jakou před pěti lety prošel most přes Orlici u hradecké Slávie. Do konstrukce zatéká, stavaři proto musejí část mostu vybourat a provést celoplošnou izolaci a odvodnění.

Ještě v době opravy mostu budou pracovat také o kus dál na opravě vozovky u autobusové zastávky Labská Kotlina. Vyměnit musejí konstrukční vrstvy v zálivu. Práce jsou naplánované na červenec. Stejná oprava se na červen chystá také na autobusové zastávce u Terna na výpadovce na Třebechovice pod Orebem.

Aby toho nebylo málo, začne se už v červnu, hned po skončení prací v Pilnáčkově ulici, s opravou povrchu výpadovky na Třebechovice. Frézovat se bude úsek od městského okruhu k Hradecké pekárně. Práce potrvají do října.

Kdo bude chtít úsek objet přes Malšovu Lhotu, bude mít smůlu. V květnu začne kraj opravovat cestu z Malšovic po křižovatku s ulicí Stříbrný potok v Malšově Lhotě. Práce budou trvat do konce roku. Lidé se do obce dostanou přes most ve Svinarech, který se má otevřít před začátkem opravy vozovky.

V srpnu navíc silničáři omezí dopravu i na čtyřpruhu mezi sjezdem z D11 u Bláhovky a okružní křižovatkou ČKD. Výměna povrchu tam potrvá do října.

Jaroměř: Po mostu kyvadlově

Dopravní komplikace od začátku dubna způsobuje také rekonstrukce mostu na silnici I/33 u Jaroměře. Oprava spodní stavby a nosné konstrukce, výměna mostního příslušenství a povrchu tam potrvá do konce října. Doprava je na frekventované silnici vedena kyvadlově.

Kdo míří na Dvůr Králové a chce místo objet po silnici II/325 přes Chlum, musí počítat se zdržením i tam.

Kraj letos chystá opravu dalších čtyř úseků na alternativní spojnici Hradce Králové a Krkonoš. Na dalších místech se pracovalo už loni a rekonstrukce dalších úseků se připravují na následující roky.

„Silnici opravujeme po částech, protože tam jsou staré zátěže a problémy s pozemky. Zatím děláme úseky bez rozšíření, ty složitější, kde se bude rozšiřovat vozovka a budovat opěrné zdi, teprve připravujeme. Řešíme územní rozhodnutí,“ vysvětluje Jiří Koutník z Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Hořice: Auta pojedou městem

Stavaři už pracují také na opravě mostu na silnici I/35 u Hořic. Staveniště převzali 2. dubna, nejdelší estakádu v regionu měřící 460 metrů uzavřou 25. dubna. Celý most zbourají a na jeho místě postaví nový. Bude to nejdražší stavba v kraji za 230 milionů korun bez daně.

„Práce potrvají do konce září 2020. Podjezdní profil se zvýší kvůli případné elektrifikaci trati na Jičín,“ doplňuje Novotný.

Další komplikace čeká na motoristy o kus dál v Ostroměři. Tam sice již skončila oprava železničního přejezdu, ale navazující kompletní rekonstrukce průtahu obcí má trvat do 18. června.

Pracovat se bude také na silnici II/326 mezi Bašnicí a Novým Bydžovem. Rekonstrukce vozovky se letos stihne ze dvou třetin, zbytek stavaři dokončí příští rok (více čtěte v článku Na tahu z Jičína do Hradce čekají řidiče kolony).

Rychnov: Doprava kolem automobilky zhoustne

Komplikace v létě čekají také Rychnov nad Kněžnou, který je už nyní přetížený dopravou do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Kolony tam vznikají hlavně v době střídání směn v automobilce. Nově k nim přispěje také oprava okružní křižovatky pod Budínem u odbočky na Orlické hory. V plánu je od června do října (více o dopravě v regionu čtěte v článku Kvůli automobilce trápí obce hustý provoz).

Už nyní se pracuje na výstavbě kruhového objezdu v nedaleké Dobrušce a také na rekonstrukci vozovky z Ještětic do Solnice. Oprava konstrukčních vrstev a odvodnění tam potrvá do července, kdy začne v automobilce celozávodní dovolená. Tu silničáři využijí k rekonstrukci vozovky z Lipovky do Rychnova nad Kněžnou. Práce však potrvají až do září.



„Naplánovali jsme to na prázdniny, kdy má Škodovka závodní dovolenou. Té jsme přizpůsobili i opravu častolovické okružní křižovatky,“ připomíná další stavbu Zdena Pospíšilová z ŘSD.

Žacléř: Cesta k hranici uzavře město

Dopravní omezení zasáhnou také turisty v Krkonoších. Opravovat se bude silnice z Hostinného do Rudníku, most ve Velké Úpě a další část průtahu ze Svobody nad Úpou do Janských Lázní. Sanují se také svahy u přehrady Labská a podél silnice na Pomezní Boudy.

Nejnákladnější budou práce na rekonstrukci silnice z Prkenného Dolu do Královce. Včetně průtahu Žacléřem mají přijít na téměř 150 milionů korun.

„Letos by se měl dělat průtah městem včetně křižovatky u hotelu Sport, příští rok úseky do Prkenného Dolu a ze Žacléře ke Královci,“ sděluje ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Stavět se má od poloviny června do října. V Žacléři bude úplná uzavírka. Silničáři vymění i konstrukční vrstvy a inženýrské sítě.

Stát a hejtmanství letos investují do oprav a výstavby nových silnic v kraji celkem 2,5 miliardy korun. Kraj za 1,5 miliardy opraví 89 kilometrů silnic a 11 mostů, ŘSD investuje do 39 staveb zhruba miliardu korun.