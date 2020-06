Aktéři sporu o silnici kolem chráněné Plachty se přou, kdo se má omluvit

Už nyní totiž jen pouhé úvahy o této komunikaci a zadání biologického průzkumu vyvolaly nejen pnutí ve vládnoucí koalici, ale i hádku mezi vedením města a zakladateli petice. A to petice veleúspěšné, za měsíc podpis pod elektronickou verzi připojilo téměř šest tisíc lidí a další přibývají.

Mezi vedení radnice a petičníky měly smír přinést dvě schůzky. Jenže místo toho se stal pravý opak: spor se naplno rozhořel a zdá se, že obě strany jsou neústupné.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) se domnívá, že petice by se měla stáhnout a její signatáři se městu omluvit. Ani jedno z toho však petiční výbor nemá v plánu a navrch vznesl vlastní požadavky. A není divu, v zádech cítí velkou podporu.



Podle primátora petice „veřejnosti podsouvá falešnou informaci“. Na mysli má zákres trasy uvažované silnice, který ochránci přírody pro ilustraci přidali.

Tento plán je v územním plánu města, rada se sice zaobírala kratším úsekem, ale lidé kolem petice zdůrazňují, že město předem neposkytlo žádné údaje ani nezveřejnilo rozsah zamýšleného průzkumu evropsky chráněné lokality.

Potvrzují to i slova náměstka primátora pro životní prostředí Martina Hanouska (Změna a Zelení). Je s podivem, že dvojice radních Změny údajně netušila, že koaliční partneři už vyjednávali o trase potenciální komunikace s majitelem skladů, které s Plachtou sousedí.

„Město to mohlo dát vědět předem veřejnosti a určitě i radním. Ve smlouvě o dílo (biologický průzkum) není žádné mapové vymezení té komunikace. To byla jedna z připomínek, které jsme měli, a žádali jsme, aby to do podkladů bylo doplněno. Po jednání petentů s městem je aspoň jasné, o jakém území se bavíme. Je to možná jeden z prvních úspěchů té petice,“ řekl Hanousek.

„Pokud se na radnici o něčem diskutuje, je to pouze o asi třísetmetrovém úseku od parkoviště u Lidlu podél betonového plotu areálu Petrof, který by vedl do průmyslového areálu v podstatě tou nejkratší možnou cestou. Rozhodně se nejedná o komunikaci až ke kruhové křižovatce v ulici Na Brně. Myslí-li organizátoři petice vážně to, že je možné o věci diskutovat, měli by petici stáhnout, petentům vše vysvětlit a městu se omluvit,“ zdůraznil primátor Hrabálek.

Budou potřeba další sklady, namítá aktivistka

Vyhlašovatelé výzvy s vysvětlováním souhlasí, na řadě je však podle nich město. „V médiích i na osobních jednáních se primátor Hrabálek ohání tím, že veřejnosti předkládáme falešné informace, ale písemné dokumenty zatím mluví tak, jak jsme je zveřejnili. A co je psáno, to je prostě dáno,“ zdůraznil Josef Baraňák, který byl na jednání se zástupci města.

Na schůzce s primátorem byl další člen petičního výboru Adam Miler, který vyjádřil obavy, že předmětem neveřejného jednání rady byla delší varianta silnice přes Plachtu.

„Pan primátor se nám snažil vnutit názor, že je přece jasné, že se o variantě přes celou přírodní památku Na Plachtě 3 nyní vůbec neuvažuje, protože se tak o tom oni bavili na jednání rady města. Až doposud však vše nasvědčovalo přesnému opaku, tedy že někteří zástupci města hodlají hlavně prosadit původně plánovanou delší variantu a teprve až v reakci na petici náhle pan primátor přispěchal s variantou kratší,“ zdůraznil Miler.

„Navíc i tato kratší varianta je z hlediska ochrany přírody Plachty problematická a nejprve by se mělo prověřit, zda neexistují jiné alternativy, které by se přírodní památce vyhnuly zcela. Tím spíš, když podle našich informací vhodnější alternativy existují,“ uvedl Miler.

Signatáři městu vzkazují, že si nedělají iluzi, že se primátor za křivé nařčení omluví, a v protestech hodlají pokračovat do doby, než nebezpečí pro Plachtu pomine.

To ale není vše. Chtějí také, aby město zrušilo smlouvu se zhotovitelem biologického průzkumu, protože ji považují za zbytečnou a předraženou. Tato zakázka se podle nich navíc nevztahuje jen na jasně vymezený úsek silnice, ale je zadána na průzkum přímo v centru přírodní památky.

„Nejprve se část zdejší přírody odřízla, protože byly potřeba nové sklady, teď je potřeba nová silnice k nim, pak zase budou potřeba další sklady a takhle to má jít asi pořád dokola. Celé je to prostě principielně špatně,“ řekla Jitka Marečková.

Jde nám o bezpečnou cestu do areálu, říká Petrof

Na straně města je naopak Jan Petrof, který dokázal po dobách totality vzkřísit slavnou rodinnou značku. Podle někdejšího majitele firmy, jenž 10. května oslavil 80. narozeniny, je kratší varianta komunikace nezbytná.

„Myslím, že je zbytečné to hrotit peticí. Podle mě to podepisují lidé, kteří nevědí, o co jde. Bývalý, ale dodnes platný územní plán uvažoval o delší variantě silnice sloužící pro velké sídliště coby komunistických plánech. Nám ale jde jen o vytvoření ještě jedné bezpečné cesty do průmyslového areálu. Velmi dobře si pamatuji, že silnice k továrně byla jen blátivá cesta. Nyní je z toho téměř autostráda, odkud se mezi třetí a pátou hodinou odpoledne jen velmi těžko lze dostat na Brněnskou,“ upozornil Petrof.

Náměstek primátora pro rozvoj a investice Jiří Bláha (ODS) se rozjitřené emoce snaží klidnit.

„Vše je stále jen ve fázi úvah, studií a prověřování, smyslem ale je uvolnit dopravu zejména v přetížené ulici Na Brně a zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská. Proto měla být nalezena alternativní cesta,“ apeluje Bláha.