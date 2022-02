Hradec čelí kritice kvůli směně dvou bytů za půdu pro parkování

Už několik let se radnice v Hradci Králové snaží vyřešit problém s parkováním v nejodlehlejší části města - lokalitě Kozlovka ve Svobodných Dvorech.

Auta zaparkovaná v ulici U Cihelny tam komplikují průjezd zemědělské techniky, která se kvůli blízké dálnici D11 nemůže dostat na pole jinudy. Místní se s městem už před lety dohodli na vzniku parkoviště v proluce mezi rodinnými domy. Jenže parcela patří soukromníkovi a radnice už zhruba tři roky vyjednává o jejím získání.

Hotovou dohodu na lednovém zasedání shodili ze stolu zastupitelé. Nelíbila se jim výměna pozemku za dva městské byty v hodnotě přes pět milionů korun v situaci, kdy město nemá byty ani pro vlastní potřebu.

„Směnit pozemek za dva malometrážní byty je pro mě absolutně neslýchané. Děláme to v době, kdy náš sociální odbor potřebuje malometrážní byty pro sociálně slabé občany. Dnes nám chybí osm takovýchto bytů a vida, tady se dva našly,“ podivoval se nad záměrem zastupitel za opoziční Piráty Pavel Vrbický.

Potíž je, že město se dlouhodobě potýká s nedostatkem malých bytů pro sociálně slabší občany. Vyřešit to měla přestavba městského objektu na Pražské třídě, ale tamní byty nakonec podle Vrbického mají sloužit k jiným účelům.

„Myslím, že by stálo za to nabídnout vlastníkovi takovou finanční odměnu, aby přistoupil na prodej. Rozumím tomu, že ten pozemek potřebujeme, ale byty jsou dnes velice žádoucí pro sociální bydlení nebo vůbec pro město. Kdybychom se spíš zaměřili na to, abychom umožnili investorům výstavbu nových bytů, mělo by to asi větší smysl než tady pustit dva byty, které potřebujeme,“ opřela se do návrhu někdejší náměstkyně primátora pro majetek Romana Lišková (HDK).

Podpora je nejistá

Proti se postavili i další zastupitelé, a náměstek primátora Pavel Marek (za ANO) proto usnesení nakonec stáhl. Úředníci mohou jen kroutit hlavou. Dohoda s majiteli pozemků se rýsovala dlouho a podle Marka jiná varianta než směna za pozemek či byt nepřipadá v úvahu.

„Můžeme jednat dále o jiné formě směny, ale uvidíme, zda dotyčný přistoupí na jiné pozemky,“ nastínil další postup Marek.

Výměna se dlouhodobě potýká s nevolí politiků. V komisi pro městský majetek ji nepodpořila ani polovina členů. Přesto po diskusi se zástupci stranických klubů v zastupitelstvu dostali úředníci zelenou pro další vyjednávání.

„Nerozumím, proč diskuse probíhá, když se jednalo a v zápisu je deklarováno, že k tomu je shoda,“ kroutil hlavou hlavní městský architekt Petr Brůna.

Radnice má k dispozici znalecké posudky, podle nichž mají pozemky hodnotu 4,2 milionu korun. Naproti tomu dvojice městských bytů 1+1 a 1+kk stojí dohromady 5,1 milionu. Prostou směnu už loni komise zamítla. Proti byl například radní Jiří Langer (za ANO).

„S původním návrhem jsem nesouhlasil, byl tam špatný znalecký posudek. Nakonec se směna navýšila o doplatek městu ve výši 886 tisíc korun a s tím doplatkem mi to špatné nepřijde. To, že je to pozemek pro stavbu rodinného domu, a město tam udělá parkoviště, to už je věc druhá,“ vysvětlil Langer.

Extrémní ceny pozemků

Vášně budí zejména hodnota transakce a tedy i extrémní cena za pouhých 11 parkovacích míst. K ceně pozemků musí město přičíst projektování, stavbu parkoviště i výsadbu zeleně.

Spor odhaluje především přehřáté ceny nemovitostí i v okrajových částech Hradce Králové. Zatímco ještě před šesti lety se v blízkém okolí daly sehnat pozemky pro rodinné domy za cenu kolem 1 500 korun za metr čtvereční, nyní je částka téměř trojnásobná.

Městu se může paradoxně stát, že než parkoviště postaví, bude zemědělská technika v lokalitě jezdit jinudy. V katastru už je vyznačena budoucí obslužná komunikace a nyní se jedná o tom, kdo ji zaplatí. Radnice se však hájí tím, že i poté bude pozemky potřebovat. Chce přes ně vést ulici do možné budoucí zástavby.

„Tento pozemek je klíčový a strategický pro propojení jižním směrem až k základní škole a Klacovské ulici. Jde o rozvoj městské části na další desetiletí. Když přijdeme o tento pozemek v křižovatce, budeme ten problém kostrbatě řešit a už to nebude ono,“ varoval Brůna.

V lokalitě Kozlovky se už nyní plánuje stavba asi 20 rodinných domů. Další mají vyrůst v nedaleké lokalitě Meteor 2. Podle místních však pro nové obyvatele chybí zázemí a podinvestování přiznává i radnice.

„Občanské zázemí tady není v celých Svobodných Dvorech. Nikdo nepočítá s nějakým krámkem, dětským hřištěm, nikdo to tomu investorovi nedal do podmínek,“ zlobil se předseda tamní komise místní samosprávy Jan Klubíčko.