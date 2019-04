Podejte trestní oznámení, nebo se omluvte, vyzývá poslance nemocnice

Když poslanec Pavel Plzák vystoupil na březnovém zasedání krajského zastupitelstva, volil silná slova. V závěru jednání vstoupil do diskuze a poukázal na nestandardní průběh veřejné zakázky na pořízení a instalaci magnetické rezonance v Oblastní nemocnici Náchod.

Dvakrát zrušený tendr na dodavatele přirovnal ke známé „Karlovarské losovačce“ a obvinil nemocnici, že tendr dvakrát zrušila, protože nevyhrála „preferovaná firma.“

Nemocnice se proti jeho vystoupení minulý týden ohradila. Na svých webových stránkách vydala prohlášení, v němž Plzákova tvrzení označila za zcela nepravdivá a žádá od něj buď podání trestního oznámení, aby mohla celou věc posoudit policie, nebo omluvu.

„Před vznesením svých závažných obvinění nás pan poslanec nekontaktoval ani si nevyžádal informace k průběhu veřejné zakázky na pořízení magnetické rezonance. Jeho informace nemohou pocházet ani z veřejných zdrojů, neboť nebyly dosud prezentovány,“ uvedla ředitelka nemocnice Ivana Urešová v prohlášení, které zaslala i do redakce MF DNES, kde zpráva o Plzákově vystoupení vyšla.

„Přirovnání ke ‚Karlovarské losovačce‘ je zcela nemístné, nemocnice se v celé zakázce chová transparentně, s péčí řádného hospodáře a dle litery zákona,“ napsala ředitelka Urešová.

Na její text zveřejněný na webu nemocnice reagoval v závěru týdne i Pavel Plzák. Ten sice odmítl, že by nemocnici vysloveně obvinil z pletichaření, avšak v dopise zaslaném redakci MF DNES všechna svá dřívější vyjádření obhajoval.

„Vytýkají mi, že útočím závažnými a nepravdivými informacemi. Ano, souhlasím s jejich závažností, ale jinak si stojím za každým slovem ze svého vystoupení a jsem připraven je obhájit. Nejsem povinen kohokoli před svým vystoupením kontaktovat a uváděné informace jsou veřejně dostupné,“ napsal Plzák.

V dopise připomněl, že chtěl svým vystoupením před zastupiteli upozornit krajské politiky, že kvůli dvakrát zrušenému tendru hrozí nemocnici pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„A zřejmě i uhrazení nákladů, které měli účastníci soutěže spojené s touto zakázkou. Považoval jsem za důležité na tyto okolnosti krajské zastupitele upozornit a žádal jsem odpověď na otázku, kdo je za celou záležitost zodpovědný,“ vysvětlil.

Nemocnice přirovnání ke „Karlovarské losovačce“ odmítla s tím, že žádné losování při výběru dodavatele nebylo. Veškerá rozhodnutí podle ní vydává hodnoticí komise, v níž jsou zástupci nemocnice, zřizovatele a přizvaní odborníci.

Spekulace, míní ředitelka. Proč ale vítězí táž firma, ptá se politik

„Rozhodnutí jsou řádně protokolována a jsou součástí dokumentace. Údajné vazby člena komise na některou z firem jsou čistou spekulací bez jakýchkoli důkazů. Vysloveně nepravdivá jsou poté některá vyjádření pana poslance,“ uvedla ředitelka.

„Co si ale má člověk myslet, pokud dvakrát v soutěži zvítězí stejný uchazeč a zadavatel vždy soutěž zruší s výmluvou na vlastní chyby, načež uvede, že vyhlásí třetí soutěž. Vypadá to, že se bude soutěžit tak dlouho, dokud nevyhraje správný uchazeč,“ zopakoval podezření na manipulaci tendru Pavel Plzák.

Nemocnice nesouhlasí ani s Plzákovým nařčením, že byla překvapena cenou, jakou jeden z účastníků v opakovaném tendru nabídl. Protože nešlo podle něj o „preferovanou firmu“, nemocnice po čtyřech měsících zakázku zrušila.

„Nemocnice ceny dopředu nezná, po podání nabídky ji komise vyhodnotí a posuzuje dále z pohledu splnění podmínek zadávací dokumentace. Jakmile nemocnice zjistila možné nesplnění těchto podmínek, opakovaně účastníka v průběhu několika měsíců vyzývala k vysvětlení nabízeného plnění,“ uvedla Ivana Urešová.

„Ten jej ale odmítal sdělit s odkazem na obchodní tajemství. Výsledkem pak bylo zjištění nejednoznačného nastavení zadání. Nemocnice proto přistoupila ke zrušení zakázky, čímž umožní vyhlásit nové řízení s upravenými podmínkami,“ doplnila Urešová.

Špitál vyhlásil třetí tendr, i když neskončilo řízení u ÚOHS

Takové vysvětlení však Plzák označil za velmi kostrbaté. Odkaz na obchodní tajemství je podle něj nelogický: „Při nesdělení základních údajů by musel být ze soutěže vyloučen již na samém počátku,“ uvedl Plzák.

Ten označil za pochybení například to, že si nemocnice nezjistila eventuální vazby přizvaných expertů na účastníky soutěže. Podivil se také, že nemocnice vyhlásila třetí kolo tendru, přestože to předchozí nyní prošetřuje ÚOHS.

„Správní řízení v dané věci bylo zahájeno 21. února, nicméně lhůta začíná běžet až po obdržení zadávací dokumentace, tudíž prvostupňové rozhodnutí by mohlo být vydáno ke konci dubna,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Nemocnice poslance vyzvala, aby podal trestní oznámení, jehož prošetření obvinění potvrdí, nebo vyvrátí. „V opačném případě bude nemocnice požadovat omluvu a zdržení se dalších zásahů do své pověsti. Velmi se nás dotýká kritika práce všech, kteří na zakázce intenzivně pracují,“ uzavřela Ivana Urešová.

„Nevím, proč bych se měl omluvit za to, že jsem krajské zastupitele upozornil na neschopnost nemocnice, která je v majetku kraje, úspěšně v plánovaném termínu veřejnou zakázku dokončit. Nevím také, proč bych měl podávat trestní oznámení. Pokud se orgány činné v trestním řízení i třeba z veřejného prostoru dozvědí informaci, že by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, jsou povinny konat, aniž by bylo podáno jakékoli trestní oznámení,“ odvětil Pavel Plzák.

Trutnovská nemocnice otevřela magnetickou rezonanci začátkem dubna: