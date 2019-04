Lékaři v Trutnově si hýčkají novou rezonanci, rozšíří spektrum vyšetření

Nové zařízení je špičkou ve své kategorii, nabízí kvalitnější zobrazovací schopnosti a přesnější diagnostiku. Má pětkrát vyšší intenzitu magnetického pole než původní rezonance.

„Podstatně se rozšíří spektrum vyšetření, které můžeme provádět. Díky mnohem vyšším rozlišovacím schopnostem nyní dokážeme postihnout patologické procesy, které jsme na starém přístroji nedokázali rozlišit. Je to obrovský skok kupředu,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení Jiří Bažant.



Zkrátí se také doba vyšetření, o které je velký zájem. Žádná jiná nemocnice krajského zdravotnického holdingu v současnosti rezonanci nemá, a do Trutnova proto dojíždějí pacienti z celých východních Čech.

„Díky tomu, že magnetické pole je u této rezonance podstatně silnější, tak není potřeba k získání informace tolik času. Vyšetřovací sekvence se zkracují a přitom je jejich kvalita vyšší,“ vysvětlil primář. Například vyšetření mozku dosud trvalo víc jak půl hodiny, nový přístroj to v některých případech zvládne i za pár minut. Podle Jiřího Bažanta bude možné vyšetřit až o třetinu více pacientů než dosud.



Zdravotnický holding chce v dohledné době rezonancí vybavit také náchodskou nemocnici a výhledově i nemocnici v Jičíně. Nákup náchodské rezonance však provázejí problémy, poslanec Pavel Plzák (ANO) obvinil vedení Oblastní nemocnice Náchod z manipulace se zakázkou.

Kvůli zkrácení čekacích lhůt a vyšetření většího počtu pacientů trutnovská klinika už na konci loňského roku posílila směny. Průměrná čekací doba na vyšetření se pohybuje kolem čtyř až pěti týdnů.

Osm tun vážící zařízení po částech nastěhoval do nemocnice začátkem února jeřáb, stavaři museli do zdi budovy vytvořit velký otvor, aby se těžkotonážní náklad dovnitř vešel. Rezonance, která v březnu zahájila zkušební provoz, je umístěná v suterénu pavilonu L na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Modernizace oddělení radiodiagnostiky vyšla celkově na 28 milionů korun, 85 procent rozpočtu zaplatí dotace z Evropské unie. Původní magnetickou rezonanci, která byla v nemocnici deset let, chtělo hradecké hejtmanství zdarma věnovat lékařům v Arméni. Z plánu nakonec sešlo. „Když se ukázalo, jak složitá a nákladná by přeprava přístroje do Jerevanu byla, tak sami Arménci od tohoto projektu ustoupili,“ sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Co bude s původním přístrojem, zatím není jasné.

Magnetická rezonance využívá magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Na rozdíl od rentgenologických metod není pacient vystavený ionizujícímu záření. Přístroj zobrazuje měkké tkáně obsahující vodu, vhodný je hlavně k vyšetření mozku a míchy, ale také cév, srdce nebo kloubů. Využití nachází v neurologii, onkologii i ortopedii.

Dlouhé snímky celé páteře

Současně s magnetickou rezonancí trutnovská nemocnice zahájila v pondělí provoz nového skiaskopicko-skiagrafického RTG systému. Kromě rentgenového snímkování lze díky němu sledovat pohybové děje v organismu pacienta a provádět například vyšetření jícnu nebo žaludku. Zařízení je vhodné také k pořizování dlouhých snímků celé páteře, kolene či kyčle vestoje.

Výsledný obraz vytváří s mnohem nižší dávkou záření než starší přístroje. „Umožňuje daleko šetrnější vyšetření pacientů. Nemocnice za přístroj zaplatila šest milionů korun, jeho pořízení bylo možné díky dotaci z Evropské unie,“ sdělil předseda představenstva nemocnice Miroslav Procházka.

Trutnovská nemocnice v poslední době koupila přístroje za 75 milionů korun. Kromě magnetické rezonance a RTG systému investovala například do ultrazvuku. Vedle radiodiagnostického oddělení má nové pomocníky také oddělení rehabilitační, interní, chirurgické, neurologické a ARO.