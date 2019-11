Chlapcům nabízel masáže na uvolnění, za zneužívání půjde trenér do vězení

Rozsudek v případu padl už 28. srpna u Okresního soudu v Trutnově. Obžalovaný dvacetiletý muž se pak odvolal ke krajskému soudu, ten však potvrdil prvoinstanční rozhodnutí. Verdikt je tedy pravomocný.

V případu figurují celkem tři poškození. „Okresní soud obžalovaného uznal vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu pohlavního zneužití, dílem dokonaného, dílem nedokonaného, ukončeného ve stadiu přípravy. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků se zařazením do věznice s ostrahou,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí Okresního soudu v Trutnově Miroslava Purkertová.

Dále soud uložil desetiletý zákaz činnosti, takže trenér nesmí pracovat s lidmi mladšími osmnácti let. „Obžalovanému bylo rovněž uloženo ochranné psychiatrické sexuologické léčení, a to ústavní formou,“ uvedla Purkertová.

Podle rozsudku trenér zneužil své svěřence v období od loňského prosince do letošního února. Nabízel jim „masáže na uvolnění“ s pomocí čípku se speciálními přírodními látkami, které údajně dokážou tělo lépe regenerovat. Ve skutečnosti šlo o anální styk.

Podle spisu obžalovaný takto oslovil jednoho chlapce přes mobilní aplikaci, hoch se ale zalekl a nabídku odmítl, další dva však s trenérem zůstali sami po tréninku v sauně či šatně.

O případu většinou lidé na Trutnovsku vůbec netušili až do minulého čtvrtka, kdy na Facebooku jedna žena poukázala na údajné pohlavní zneužití ze strany trenéra.



Podle informací ze sociálních sítí oznámil zneužívání jako první třináctiletý chlapec. „Jsem na něj neskutečně pyšná! A soucítím se všemi ostatními a těch, co nevědí, je mi moc líto,“ napsala v diskuzi na Facebooku jeho matka.

Někteří rodiče na sociální sítě napsali, že o problému s trenérem vůbec nevědí, nebo se k nim informace dostaly až se zpožděním.

Ředitelé obou dotčených základních škol se ke kauze odmítli blíže vyjádřit. Nesdělili ani, zda poskytli pomoc rodičům a dětem. Jeden odkázal na orgány činné v trestním řízení, druhý odmítl citlivou záležitost projednávat po telefonu.

Muži hrozilo až deset let vězení. Podezření na něj padlo letos v únoru. Policie ho zadržela krátce poté a vyšetřovatel ho obvinil z trestného činu pohlavní zneužití. Soud na něj poté uvalil vazbu. Policisté ukončili vyšetřování v červenci.

O případu policie neinformovala záměrně. „Je to běžný postup. Když není tlak zvenku, s ohledem na oběti neposkytujeme žádné informace. Paní komentovala případ na Facebooku zřejmě v domnění, že se v tom nic neděje, proto jsme reagovali až poté, co to zveřejnila,“ řekl mluvčí policie Lukáš Vincenc.