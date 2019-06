Obchvatu Náchoda ustoupí šest domů. Město oťukává představy majitelů

Léta toužebně vyhlížená i kritizovaná stavba šestikilometrového obchvatu Náchoda by v ideálním případě mohla začít už za tři roky. Přesné datum však nikdo nezná.

Než obchvat před dvěma lety dospěl alespoň k územnímu rozhodnutí, zabralo to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dvacet let. Další postup bude záležet na tom, zda se státu podaří vypořádat s majiteli pozemků i některých budov, jež čeká demolice.

Podle nynějšího projektu bude nutné vykoupit šest rodinných domů, na seznamu je také dalších 21 skupin objektů zahrnujících rekreační chaty, garáže a další.

Ještě letos by měly první smlouvy doputovat k vlastníkům. K samotnému stavebnímu povolení je zatím daleko.

„Začátek stavby odhadujeme optimisticky na rok 2022, ale čeká nás stavební řízení a projednávání všeho druhu s orgány státní správy,“ říká projektant František Polák ze společnosti Satra, která s dalšími obchvat projektuje. Výstavba podle ŘSD by měla zabrat 24 až 36 měsíců.

Až ŘSD bude mít veškeré podklady, osloví vlastníky. Za stavební pozemky dostanou podle zákona 1,15násobek obvyklé ceny podle znaleckého posudku a 8násobek za jiné pozemky. Mohlo by na to dojít už koncem roku, až bude hotový záborový elaborát.

„Objevují se pochopitelně i negativní reakce, takováto liniová stavba zasazená do tak složitého terénu má dopady na vlastníky, takže bude záležet na jednáních,“ říká další z projektantů.

ŘSD, projektanti i zástupci radnice už mají za sebou setkání nejen s občany v Náchodě, ale také ve Vysokově, Dolní Radechové i Kramolně, jichž se nový obchvat zásadně dotkne. Na Vysokově si jeden z majitelů stěžoval, že ho nikdo dosud ani neoslovil kvůli demolici.

Obyvatelé Kramolny se zase bojí emisí a hluku a zjišťovali, zda jim stát zaručí opakovaná kontrolní měření. Kramolenští také žádali, ať ŘSD ještě přehodnotí podobu zdejšího tunelu.

„Chápu, že se musí zvážit ekonomické hledisko, a chápu i to, že Náchod obchvat potřebuje. Ale když už se bude dělat křižovatka v nejvyšším bodu Kramolny, říkali jsme už v územním řízení, ať se vjezd do tunelu posune dál a najednou se hned bude lépe jednat se všemi. Pak by to už nebylo nic obtěžujícího. Jde o posunutí o šedesát až osmdesát metrů. Řešení v rozpočtu stavby by nebylo nic markantního, představitelé Náchoda by s tím mohli pomoci,“ apeluje jeden z obyvatel Petr Čejchan.

Projektanti už však takové zásahy odmítli. Kdyby se mělo uvažovat o větším zahloubení tunelu a jeho prodloužení až na dvě stě metrů, stavbu by to zdrželo i o deset let.

Obchvat Náchoda - bude stát 3,3 miliardy korun podle současného stupně projektování

- jeho součástí je přeložka silnice I/14 mezi Vysokovem a Vrchovinami v délce 0,9 kilometru

- obchvat odvede silnici I/33 mimo město, povede z Vysokova na Kramolnu, kolem Dolní Radechové a do Bělovse ke hranici, délka je 6,5 kilometru

- zahrnuje tři úrovňové křižovatky a jednu mimoúrovňovou v Bělovsi, u Vysokova vznikne stometrový tunel, další tunel povede u Dolní Radechové v délce 363 metrů, vznikne celkem 16 mostů

- podél silnice se má osadit 2,31 kilometru protihlukových stěn, na Babí, kde silnice povede mezi zárubními zdmi, budou protihlukové stěny vysoké až 6,5 metru

- aktuální vizualizace je k vidění zde

Starosta Náchoda už zahájil schůzky s vlastníky, kterým se většinou bude bourat rodinný dům stojící v trase. Zatím si radnice spíš jen oťukává pozice, zjišťuje nároky majitelů a informuje o postupu ŘSD.

„Jednání nejsou jednoduchá, jde především o starousedlíky se vztahem k nemovitostem i dotčeným pozemkům, ale informace o úplném odmítnutí zatím nemáme,“ přibližuje starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

Obchvat se dostal na úroveň dálnic

Vedení města už dříve vyslovilo ochotu pomoci státu s náhradními pozemky pro majitele, které by postihla demolice, nyní ale odkazuje, že bude teprve záležet na jednáních s ŘSD.

Náchod se také chystá, že státu pomůže s výkupy pozemků. „Od června bude vše připraveno, budeme historicky první, kdo koupí metry pozemků pro obchvat. Na výkupy se počítá s 500 miliony korun. Obchvat města se dostal na úroveň dálnic, dává se tomu finanční priorita,“ řekl nedávno starosta před zastupiteli.

Obchvat povede severovýchodně od města. Bude se na něj odbočovat z nynější silnice I/33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka, projde východní částí Vysokova a dál povede hodně členitým územím i lesy přes Kramolnu a stometrovým tunelem k Dolní Radechové, kde po jednom z mostů v délce 170 metrů překoná usazovací nádrž popílku z teplárny. Obchvat dál povede mimoúrovňově přes údolí Radechovky, druhým tunelem a po polích bude stoupat k Babí a odtud klesá do údolí Metuje v Bělovsi.

Náchodem jezdí přes 20 tisíc aut denně, v kritických úsecích je to až 24 tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin, což vede k opakovaným kolonám a zácpám. Problémem je vyšší počet dopravních nehod i škodliviny a hluk pro obyvatele v okolí náchodské „dálnice“.

Je loterie, zda bude stát D11 dřív než obchvat Náchoda

Obyvatele tak momentálně zajímá, jestli se obchvat nějak nedostane do kolize s rozestavěnou dálnicí D11. Pokud bude dokončena jen do Jaroměře a dál v úseku směrem na Trutnov nabere zdržení, pro město Náchod bez obchvatu to bude znamenat další zátěž, protože kamiony nejspíš pojedou přes zdejší hraniční přechod.

Projektanti obchvatu tak aspoň ubezpečovali, že už pro rok 2024 počítají s modelem, kdy bude dostavěna i dálnice D11 v celé délce. Zda to tak ale skutečně bude, se ale těžko odhaduje. Termín 2023 nebo 2024 pro dokončení D11 slíbil loni tehdejší ředitel ŘSD Jan Kroupa, letos odvolaný.

„Příprava akce ´I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov – Vrchoviny´ probíhá bez ohledu na stav a vývoj realizace D11. Akce má kladné ekonomické hodnocení, byla schválena centrální komisí ministerstva dopravy a má své opodstatnění v odvedení tranzitu se všemi jeho negativními důsledky ze středu Náchoda. Nikdo z nás nemá tu možnost vidět budoucí vývoj, stav či problémy, které se mohou vyskytnout,“ poznamenává mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Nadšení z budoucího obchvatu mírní lidé z okruhu současné radniční opozice, kteří se jako aktivisté už dříve proti obchvatu odvolávali, protože citelně zasáhne venkovskou krajinu v okolí města.

„Tady se 90 procent lidí těší, jak se městu uleví... Bohužel při současném trendu vybudovat ze všech veřejných prostorů i vedlejších ploch parkoviště, při rakovinném bujení města směrem do kopců a totálním řídnutí centra se stejně doprava nijak nesníží. Zaparkovat kdekoliv je brnkačka, a kdyby si náhodou někdo stěžoval na nedostatek míst, vybudujou se raz dva další,“ uvažuje náchodský architekt Viktor Vlach na sociálních sítích.

„Po obchvatu možná projede těch pár kamionů, co přehlédlo odbočku na Královec, navíc zařve to nejhezčí okolí města. Bohužel je to to nejčastější, co tu místní uvádějí jako plus pro město, tedy přírodu kolem něj,“ dodává architekt.