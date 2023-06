Na dálnici D11 se srazila tři auta, silnice do Hradce Králové je neprůjezdná

Kvůli nehodě tří osobních aut na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje je zhruba od 14:00 neprůjezdná dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Potvrdila to mluvčí královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová. Provoz v jednom pruhu by se měl obnovit po 15:00.