U Hradce Králové se srazila dvě auta. Devatenáctiletého transportoval vrtulník

Jednoho člověka s vážným zraněním přepravil vrtulník do nemocnice, vyplynulo z informací hasičů a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Nehoda se stala okolo 15:30, silnice byla v místě nehody do 20:30 neprůjezdná, uvedla policie.

„Většinou šlo o mladé lidi. Toho nejvážněji zraněného, devatenáctiletého muže, jsme letecky transportovali do fakultní nemocnice. Další tři zranění utrpěli lehká až středně těžká zranění, v době našeho ošetřování byli mimo ohrožení života,“ řekl mluvčí ZZS KHK Ivo Novák.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vážná nehoda se ve stejném kraji stala na konci ledna u Borohrádku na Rychnovsku, kde čelně narazil linkový autobus do několika stromů a vyvrátil je. Jeho řidič před tím na silnici první třídy přejel do protisměru. Zranil se lehce on i dvě děti, které vezl.

„Řidič vyjel do protisměru, kde narazil do stromu. Příčinu zatím šetříme. Na autobusu je škoda milion korun, došlo ke zranění řidiče a jednoho dítěte. Alkohol jsme u řidiče nezjistili,“ uvedla v lednu mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.