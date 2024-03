Řidič v Brně vyjel ze silnice a narazil do traverzy. Jeden člověk zemřel

Nehoda se stala asi půl hodinu po půlnoci ve Sportovní ulici. „Šlo o osobní vůz Audi, vůz vyjel mimo komunikaci do prostoru stavby, kde narazil do traverzy,“ uvedl mluvčí. Při nehodě zemřel pětatřicetiletý muž, dva mladší záchranná služba převezla se zraněním do nemocnice.

Záchranáři na místo vyslali záchranářské vozy, lékařský tým i inspektora provozu. „V havarovaném osobním autě byli tři mladí muži, jeden zemřel v důsledku zranění neslučitelných se životem. Další dva utrpěli středně těžká až těžká zranění. Oba pacienty jsme ošetřili a převezli k další péči na urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnic,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Policie příčinu nehody vyšetřuje. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody několik hodin uzavřena, vzhledem k nočnímu provozu dopravní komplikace nenastaly.