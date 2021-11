Lyžování v Krkonoších citelně podraží, výhodnější budou skipasy online

Například v Malé Úpě bude celodenní permanentka od nové sezony stát na pokladně 980 korun, v poslední sezoně to přitom bylo 750. Po Špindlerově Mlýně zavádí pohyblivé ceny skipasů také Černá hora, výrazně se ušetří při koupi permanentky online. Na kamenné pokladně bude v hlavní sezoně stát téměř 1 200 korun.

V roce 2019 zavedl Špindlerův Mlýn jako první v Krkonoších flexibilní ceny skipasů, řídí se termínem a obsazeností střediska. Se stejným způsobem prodeje permanentek na internetu nyní přichází také SkiResort Černá hora-Pec, který ve východní části hor provozuje v několika areálech 50 kilometrů sjezdovek. Do digitalizace a zrychlení online nákupů rovněž mířily předsezonní investice.

Zatímco na pokladně budou pouze dvě ceny, pro vedlejší a pro hlavní sezonu, v internetovém obchodě se budou měnit podobně jako nabídka letenek. Čím dříve si permanentku koupíte, tím bude levnější. U stejného typu skipasu může být rozdíl v ceně i více než třetinový. V top sezoně, tedy od Vánoc do 9. ledna a od 23. ledna do 20. března, dospělý za celodenní lístek na pokladně zaplatí 1 190 korun. V internetovém obchodě bude cena stejné permanentky začínat na 870 korunách. Ve standardní sezoně to bude 990 a 730 korun.

Skipasy prodávané klasickým způsobem zdraží v průměru o 10 procent. „Ceny reflektují stávající situaci na trhu a ceny vstupních komodit. Skokově zdražuje elektřina, výrazně dražší jsou pohonné hmoty a zvýšily se mzdové náklady na sezonní zaměstnance,“ vysvětlil provozní ředitel resortu Jakub Janda.

Špindlerův Mlýn má pevný ceník pouze u speciálních skipasů, které se dají koupit jen na pokladnách. Odpolední lyžování dospělého vyjde na 790, večerní na 450 korun. Ceny ostatních permanentek jsou pohyblivé.



„Zdražení neplánujeme, máme flexibilní ceny a budeme řídit cenu skipasů podle poptávky, počasí, sezony, množství otevřených sjezdovek,“ řekl ČTK marketingový manažer skiareálu Adam Svačina.

Malá Úpa v uplynulých letech investovala desítky milionů do propojení dvou svých areálů Pomezky a U Kostela. Dosud mezi nimi návštěvníky přepravovaly skibusy. Díky soustavě vleků, transportní sjezdovce u pivovaru a doplněnému technickému zasněžování zdolají dvoukilometrovou vzdálenost na lyžích. Celkem bude možné lyžovat na 6,1 kilometru sjezdovek. Největší investice za poslední roky se však odrazí v cenách skipasů.

Rodiny s dětmi ušetří

Celodenní permanentka na pokladně zdraží skokově téměř o třetinu na 980 korun. V internetovém obchodě bude stát o stokorunu méně. Novinkou je čtyřhodinový časový skipas za 850 korun, kdy si návštěvníci mohou lyžování rozložit do celého dne. Zdaleka nejvýhodněji vychází týdenní rodinné skipasy pro ubytované v Malé Úpě zakoupené se sedmidenním předstihem. Čtyřčlennou rodinu vyjde na 10 780 korun. Jeden člen rodiny tak za den lyžování zaplatí 385 korun.



„Skipasy na kamenné pokladně jsme zdražili, ale opět jsme zvýhodnili rodinné jízdenky. Pro rodiny s dětmi, které jsou pro Malou Úpu cílovou skupinou, jsou ceny velice zajímavé,“ sdělil ředitel skiareálu Martin Buček.



Na rozdíl od jiných středisek Malá Úpa nerozlišuje mezi hlavní a vedlejší sezonou, má jeden ceník. „Budeme to řešit slevami, které můžou být na začátku zimy, kdy je zasněžená pouze část sjezdovek, třeba i padesátiprocentní,“ dodal.



V Herlíkovicích u Vrchlabí lyžař za celodenní skipas na pokladně místo 690 nově zaplatí 750 korun.



Podraží i Orlické hory. V Deštném stoupla cena nejprodávanější permanentky v hlavní sezoně, která trvá od 25. prosince do poloviny března, o 30 korun na 590 korun. Ve Skicentru Říčky zůstává výše jednodenního skipasu na 690 korunách, ve vedlejší sezoně vyjde na 640 korun.

Počasí už není hlavní problém

Covidová pandemie postavila vlekaře před nové výzvy. Po zkušenosti z minulých dvou sezon už není jejich hlavní obavou, zda bude dostatek sněhu na sjezdovkách, ale jestli vůbec bude lyžování povoleno.

„Donedávna jsme řešili hlavně počasí. S tím už si nějak dokážeme poradit a můžeme na to reagovat. Když nejsou úplně příznivé podmínky, může se lyžovat na polovině kopce, za nižší ceny. Mnohem víc nás ale trápí covidová situace, protože tu my nijak ovlivnit neumíme,“ zamýšlí se šéf maloúpského areálu Martin Buček.

Skipasy v českých horských střediscích meziročně v průměru zdražily o 10 až 15 procent. Asociace horských středisek (AHS) však upozorňuje, že nárůst se týká maximálních cen lyžařských permanentek. Podle kvalifikovaného odhadu AHS jsou průměrné minimální ceny skipasů oproti loňskému roku o 10 procent nižší. Důvodem jsou právě víceúrovňové ceny, jejichž výše závisí na termínu i způsobu pořízení skipasu.

„Díky tomu skiareály lépe rozloží zátěž střediska v různých časových obdobích. Je to ale také příležitost pro návštěvníky, jak při dobrém plánování pobytu významně ušetřit,“ tvrdí ředitel asociace Libor Knot.

Horská střediska v České republice před minulou a letošní sezonou investovala do vylepšení infrastruktury zhruba jednu miliardu korun. Hlavní novinkou v Krkonoších je dokončené propojení areálů v Malé Úpě. Mladé Buky už vloni nahradily kotvový vlek u hlavní sjezdovky 650 metrů dlouhou čtyřsedačkovou lanovkou.

V areálech SkiResortu Černá hora-Pec přibyly výdejní automaty, kde si lyžaři mohou vyzvednout online zakoupené skipasy. Špindlerův Mlýn kvůli zrušení sezoně odložil lyžařské propojení Svatého Petra a Medvědína za stovky milionů na příští rok.