Hradec chce koupit rozsáhlé dubové lesy, hledá na ně stamiliony

Jde o pozemky jihovýchodně od silnice z Hradce Králové na Vysoké Mýto či parcely kolem Koliby, které sousedí s městskými lesy. Původně byly součástí Dačického velkostatku, znárodněného při první pozemkové reformě. Město ve třicátých letech zakoupilo část panství, zbytek přešel do majetku státu.

Lesníci města jsou zatím na počátku jednání s Lesy České republiky (LČR). Nové lesy, v nichž převládají duby, by chtěli využít pro hospodaření i pro jejich rekreační funkci.

„Jde o bohatší lesní půdy, tím je i dáno jiné zastoupení dřevin, hlavně dubu. Věkové složení je také jiné, jde se o mladší porosty okolo padesáti let, které naopak v našich současných lesích chybí. Listnáče jsou výhodné například i jako palivové dříví. V našich lesích je přetlak borovic a právě listnaté stromy, po kterých je větší poptávka, chybí,“ říká ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Z rozpočtu si město celou částku na nákup dovolit nemůže a spoléhat se nechce ani na úvěry.

„Chtěli bychom si vzít úvěr na opravu Benešovy třídy. K nákupu lesů bych viděla spíš užití zdrojů našich společností, i když nejsou nikterak velké. Chceme také jednat o splátkách. Představím si třeba 20 splátek po 15 milionech korun,“ uvažuje náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO).

Město by mohlo k nákupu použít především dividendu z Tepelného hospodářství Hradce Králové, které je nejvýdělečnější městskou firmou. Sáhnout chce i do rezerv.

„Musíme hledat finanční zdroje také doma. Naše dceřiné společnosti by v některých případech mohly mít zdroje, které nejsou úplně využity. Někde zůstal nerozdělený zisk, někde naplněné rezervní fondy, které současná právní úprava nevyžaduje,“ předpokládá náměstkyně primátora pro správu majetku města Věra Pourová (ANO).

Nové příjmy by si podle Pourové měly rozšířením služeb zajistit i Městské lesy. Navíc by část peněz bylo možné získat zpět z prodeje dříví z nově nabytého lesa. „Odtěží se, co tam být nemá. To by nám něco mělo přinést,“ míní.

Současná výměra hradecký lesů je 3 800 hektarů. Obchodem by stoupla zhruba o třetinu.

Město nákup lesů zvažovalo dlouhodobě, nyní o něj oficiálně projevil zájem primátor. LČR souhlasí, obchod ještě musí schválit ministerstvo zemědělství.

„Jde o příměstské, tedy hodně navštěvované lesy, které už dnes slouží především jako rekreační. My máme naopak zájem o hospodářské lesy,“ zdůvodňuje mluvčí LČR Eva Jouklová.