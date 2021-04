Hradec souhlasí, že na Rozárce vznikne sjezdovka s umělým povrchem

Velmi dlouhá doba, po kterou Hradec své parcely poskytne, se stala terčem další kritiky.

V téměř hodinové diskusi zastupitelé probírali i jiné sporné body lyžařského projektu: počet parkovacích míst, údajné politické tlaky, zakomponování sousedního lesoparku, domluvu s majitelem nemovitosti pod svahem. Hlavně však vadila absence soutěže, a tedy konkurence.

Obnovit sjezdovku Rozárku plánuje hradecký podnikatel Petr Smola, autorem vyhlídkové restaurace je architekt David Vávra.

„Opravdu souhlasíme s tím, že přijde investor a město bez jakékoli konzultace schválí projekt a pošle jej k realizaci?“ ptal se na zastupitelstvu například předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Ten přednesl protinávrh, že o Rozárce by měla rozhodnout veřejná architektonická soutěž. Stejný princip žádá petice, která za prvních pět dnů nasbírala kolem 500 podpisů.

Většina zastupitelů však měla jiný názor: pro Smolův projekt jich ze 37 bylo 27, proti byli jen tři včetně zastupitele určeného pro územní plán Adama Záruby (Změna a Zelení), jemuž vadí nejen nedostatek podkladů pro rozhodnutí, ale i jistá forma nátlaku: „Je to tlačeno natvrdo a spěchá se.“

Nápad na veřejnou soutěž je podle příznivců Smolova projektu krok zpátky.

Čekáme, co bude. Soutěž mohla být dávno

„Proč jsme soutěž neudělali před rokem, před dvěma nebo deseti? Nenapadlo nás to a jen čekáme, co bude. Je to podobné jako letiště, kde čekáme 30 let, co s ním bude, a nic neděláme. V momentě, kdy se ukáže někdo, kdo má nápad, je šikovný a sám to zaplatí, najednou si řekneme: Pojďme cestou veřejné soutěže. Co nám to ale přinese? Vždyť na Rozárku už vznikly velmi zajímavé projekty. Proč jsme je nezhmotnili? Dejme investorům zelenou a naše město opět rozkvete,“ apeloval šéf zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.



Přidal se k němu i Jan Sova (HDK): „Ptal jsem se pana Smoly, jak dlouho vydrží čekat, než ho odradíme. Krásně se nám tady ukazuje, kdo démonizuje slovo investor, tedy jako nepřítele společnosti. Někteří jste mě šokovali.“

Proti hlasoval nedávno odvolaný náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení), jenž poukázal na podobnost s 30 let dlouhou koncesní smlouvou města s „parkovací“ společností ISP: „Máme dost špatných zkušeností s takto dlouhými smlouvami. Je absurdní skočit hned na první nápad a zrealizovat ho, ač může být zajímavý. Je to tragický přístup k velice cennému městskému prostoru.“

Investorů s nápadem si važme, tvrdí primátor

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) potvrdil, že investoři si dveře jeho kanceláře zrovna nepodávají. „Proto si myslím, že investorů, kteří přijdou s nápadem i s tím, že nám zafinancují hezkou stavbu, bychom si měli vážit a jejich přítomnosti využít,“ míní.

Podle piráta Dohnala nestačí pouze čekat: „Současný stav vypadá tak, že město sedí s rukama v klíně a čeká, kdo půjde kolem a zaklepe. Tento způsob vede k nestandardním řešením, kdy pro každého investora vymýšlíme ad hoc speciální podmínky, které často budí vášně a odpor.“

„Argumentace, že jiným postupem založeným na soutěžích odháníme dobré nápady, je naprosto iluzorní. Bohužel jsme propásli hezkou příležitost a opět prohloubili nehezký dojem, že v Hradci se byznys domlouvá v zákulisí mezi svými,“ říká Dohnal.

Hotovo za dva roky?

Petr Smola odhaduje, že zašlá sláva svahu by mohla být obnovena už v roce 2023. Chce postavit celoročně užívaný a pro všechny přístupný sjezdový areál se syntetickým materiálem Snowflex. Investor si již v Hradci udělal jméno díky síťovému Parku Na větvi u Lesního hřbitova.

„Celá naše myšlenka stojí na tom, že chceme vrátit na Rozárku život. Generace dětí tu vyrůstaly a trávily volný čas. Přijde nám velká škoda, že místo dlouhodobě zarůstá a chátrá a že se bohužel i přes nejrůznější záměry a studie s nádherným koutem Hradce nikdy nepovedlo něco udělat,“ zdůrazňuje investor.