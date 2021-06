Zanedbaná Hvězda v Hradci poroste do výšky, vlastník přistaví byty

Kdysi to snad mohlo být výstavní středisko kvapně se rozvíjející městské části. Dnes obchodní centrum Hvězda ve čtvrti Podzámčí připomíná spíš brownfield.

V provozu zůstává kromě supermarketu a pošty už jen několik obchodů a centrum jednodenní chirurgie. Další prostory jsou prázdné.

Platí to i o pasáži v patře nad supermarketem, kterou před pěti lety nechal opravit developer a majitel sítě maloobchodů Martin Kubík. Jeho plán na oživení Hvězdy však nevyšel. Nájemcům se v lokalitě nedařilo a brzy odešli. Zbyly po nich už jen rozbité výlohy.



„Investovalo se do toho poměrně hodně peněz, našli se nájemci a začalo to fungovat, ale zhruba za rok to všechno umřelo. Ukázalo se, že řešení nespočívá jen v rekonstrukci interiérů, ale hlavní problém byl, jak vypadá okolí, přístupové rampy a lávky, kterými se do patra vstupuje,“ popisuje zástupce společnosti Kubík Aleš Velc.

Když developer pochopil, že jeho byznys plán bez razantnějších investic nevyjde, rozhodl se pro radikální řez. Začal skupovat ostatní nemovitosti v areálu. Dnes mu kromě samotného náměstíčka, pošty a jednoho menšího objektu patří téměř celá Hvězda.

Ta se má v příštích letech výrazně proměnit. Místo obchodů bude cílit především na byty, po kterých je v Hradci enormní hlad. K zemi půjde podlouhlý objekt s lékárnou, který nahradí šestiposchoďový bytový dům ve tvaru písmene L, jehož kratší rameno se napojí na sousední objekt supermarketu.



„Budova, v níž je supermarket, se zrekonstruuje. Pod krčkem se zachová průchod od autobusové zastávky do sídliště. I v nové budově budou v přízemí komerční jednotky, ale nové, aby vyhovovaly požadavkům 21. století,“ vysvětluje Velc.

Vznikne 128 bytů. Parkování jen pro komplex

Firma má od podzimu hotovou studii, podle níž má v polyfunkčním domě vzniknout 128 bytů. V podzemí bude 66 garážových stání a dalších 19 míst vznikne pod supermarketem. Kromě toho firma v těsné blízkosti stavby vybuduje dalších 85 stání.

S projektem už souhlasila komise místní samosprávy (KMS) a zelenou dostal také od radnice. Klíčový byl právě vznik nových parkovacích míst, která nyní v lokalitě chybí.

„Investor si odparkuje jen to svoje, což mu ukládá parkovací koeficient daný městem. Nová místa pro ostatní nepřibydou. Situace bude i nadále neutěšená,“ upozorňuje předseda KMS Moravské Předměstí Jih Ondřej Votroubek.

Komise plány představila místním, jen od sdružení vlastníků z okolních domů přišly desítky připomínek, s nimiž by se projektanti měli vypořádat.

„Pro nás je důležité, že se prostor bude revitalizovat a že tam budou zachovány služby, na které jsou lidé zvyklí. Chceme, aby atrium dostalo ráz náměstí, které této městské části schází,“ říká Votroubek.

Oprava parteru bude na městě

Revitalizaci parteru plánovala hradecká radnice už před čtyřmi roky. Tehdy vybrala projektanta, ale ukázalo se, že oprava shnilých ocelových lávek a vybudování dvou výtahů by vyšly na 30 milionů korun.

„Situaci navíc komplikovaly složité majetkové vztahy. Ale poté, co pan Kubík skoupil nemovitosti a představil svoji verzi, se to celé rozjelo,“ přiznává hlavní architekt města Petr Brůna.

Firma se s radnicí dohodla, že její projektanti připraví dokumentaci jak pro objekty, tak i pro parter. Tu předají městu. Záměr přenechat projektování soukromníkovi už posvětilo městské zastupitelstvo.

„Zastupitelé souhlasili se zásadami spolupráce a nyní se připravuje smlouva, která bude řešit detaily. Strop revitalizace zůstal na dříve stanovených 30 milionech korun, ale pokud si řekneme, že takové peníze za Hvězdu nedáme, tak budeme hledat levnější řešení,“ míní náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Město chce podle mantinelů podlimitní zakázky zadat projekt bez výběrového řízení. Firma Kubík slíbila, že dokumentaci městu předá za cenu, kterou před čtyřmi lety vysoutěžilo jako nejnižší.

„Město tedy nezaplatí ani korunu navíc. Mezitím sice ceny na trhu vzrostly o statisíce, ale my ten rozdíl uhradíme. Situace u Hvězdy je natolik složitá, že nelze vypracovat dvě zcela nezávislé dokumentace,“ vysvětluje Aleš Velc.