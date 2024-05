Inspirace, nebo plagiát? Architekt zažaloval starostu kvůli zastávce

Podle spisu David Kotek a jeho Projektstudio žádali u soudu o kompenzaci 3,1 milionu korun, zveřejnění omluvy a rozsudku na úřední desce města a náhradu soudních výdajů. Kromě starosty Martina Poura žalovali také město Hořice.

Ostravští architekti navrhli železniční zastávku v Čeladné na Frýdecko-Místecku v roce 2011, Hořice pořídily od tehdejšího místostarosty a zároveň architekta Martina Poura studii v roce 2016. Zvenčí se vizuálně liší především použitým kamenným obkladem namísto cihel a větším počtem dřevěných podpěr v průčelí. Vnitřní dispozice jsou odlišné.

Podle žalující strany Pour neoprávněně zasáhl do autorských práv Davida Kotka a jeho kolegů. Na podobnost údajně přišli v roce 2023 a zaslali tehdy Pourovi předžalobní výzvu.

„Došlo k setkání s panem Pourem, kde nám byla navrhnuta kompenzace, která však vzhledem k míře zásahu do autorských práv byla směšná. Žalobu jsme podali v září 2023 z procesních důvodů (kvůli promlčení, pozn. red.). Strana žalovaná nám sdělila, že náš nárok neuznává,“ uvedl u soudu Kotkův právní zástupce Michal Vítek.

Na úvod jednání krajského soudu zaznělo, že původní nabídka na kompenzaci se měla pohybovat kolem 70 tisíc korun, naopak protistrana si měla nárokovat zhruba dva miliony.

„Ani vzdáleně jsme se nepotkávali ohledně představy o narovnání. Obecně se nebráníme jednání o smíru, ale požadavky skutečně nebyly akceptovatelné,“ řekl Pourův právní zástupce David Mlynář, podle kterého to však neznamená, že by souhlasili s žalobou.

Je podle vás stavba v Hořicích kopií zastávky v Čeladné? celkem hlasů: 11 Ano 100 %(11 hlasů) Ne 0 %(0 hlasy) Nevím 0 %(0 hlasy)

Starosta přiznal inspiraci

Nový autobusový terminál se v Hořicích otevřel v roce 2020 a Martin Pour už tehdy přiznal, že se inspiroval zastávkou v Čeladné, stejně jako dvěma dalšími stavbami. Tehdy byl druhým místostarostou Hořic, nyní zastává post starosty.

„Už ve fázi studie jsem pana architekta telefonicky informoval, zaslal jsem mu i e-mail. Víc k tomu nemám co dodat. Ve všech projektových stupních jsme toto uváděli, je tam uvedená inspirace, nikoliv kopie,“ odmítl plagiátorství Martin Pour (bezp. za TOP 09).

Soudkyně dnes vyzvala obě strany k poslednímu pokusu o smír a přerušila jednání. Architekti a právníci se po zhruba 45 minutách vrátili do jednací síně s ručně sepsaným a podepsaným návrhem dohody. Podle něj má Martin Pour zaplatit ostravskému studiu kompenzaci a město Hořice má na úřední desce a webových stránkách zveřejnit omluvu. Výši finanční náhrady však strany nezveřejnily. „Dohodli jsme se, že nebudeme komentovat detaily,“ uvedl Vítek.

Aby si žalující strana pojistila možnost pokračovat ve sporu, pokud by se dohoda nenaplnila, požádal Vítek o odročení jednání. Soud stanovil další slyšení na 3. června. Do té doby by měly obě strany zaslat soudu dokument s finálním návrhem smíru. Pokud tak neučiní, soudní spor by pokračoval.