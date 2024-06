Hradec už nechce dotovat ligu, prodejem akcií hodlá ušetřit 20 milionů

A právě tuto částku chce radnice v městském rozpočtu po prodeji akcií FC Hradec Králové uspořit.

„Počítáme, že budeme dál podporovat mládežnický fotbal, ale chceme dramaticky a razantně omezit dotace do profesionálního fotbalu, proto klub prodáváme,“ přiznala primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Na to, aby město nesypalo miliony korun z veřejných peněz do kapes sportovců, douhodobě tlačí menší koaliční partneři, především Změna a Zelení. Ti v minulosti kritizovali i dotace pro hokejový klub.

„Jednoznačně jde o nepovolenou veřejnou podporu. Město cpe do profesionálního hokeje naprosto nehorázné finance,“ řekl před lety tehdejší zastupitel Martin Hanousek (Zelení), když se projednávala smlouva s Mountfieldem.

Jednotky milionů, věří primátorka

Jenže právě na příkladu hradeckého hokeje lze názorně ilustrovat, že snaha radnice o úspory nemusí skončit úspěchem.

Ještě před příchodem hlavního partnera a polovičního spolumajitele hokejového Mountfieldu HK dotovalo město své tehdejší Královské lvy v sezoně 2013/2014 částkou 15,3 milionu korun na podporu vrcholového a výkonnostního sportu. Dalších 3,9 milionu tehdy putovalo na mládež.

V právě skončené sezoně přitom město do polosoukromého hokejového klubu nasypalo 30,2 milionu korun, z toho 15 milionů na A tým v extralize. Zbytek šel mládeži, avšak polovina z toho obratem skončila v klubové kase za pronájem ledových ploch.

Současná kolice se však dušuje, že s fotbalem by to mělo dopadnout tentokrát jinak.

„Máme v koalici shodu, že na profesionální fotbal nechceme dávat velkou dotaci. Můžeme se pohybovat v jednotkách milionů korun,“ uvedla primátorka.

Město by tak mohlo ušetřit sumu blížící se dvaceti milionům. V letošní sezoně putovalo z radnice do kasy FC Hradec Králové celkem 57,8 milionu korun, z toho na první ligu 19,95 milionu. Dalších 12,85 milionu korun šlo na provoz areálů Bavlna a Háječek a na Fotbalovou akademii dětí a mládeže.

Aréna 25 milionů asi nevydělala

Velmi zajímavé bude sledovat, jak dopadne vyúčtování zbylých 25 milionů korun. Ty klub získal od města na provozování nové fotbalové arény, která se otevřela loni v srpnu. Tehdy šlo o odhad ročních provozních nákladů. Konečná čísla zatím nejsou známa, avšak vypadá to, že aréna skutečně tuto částku spolykala.

„Roční náklady na její provoz se nyní dopočítávají. Ještě nebyl ukončen účetní rok. Bez započtení veškerých příjmů z provozování arény, tedy z ticketingu, nájmů a podobně, se provozní náklady odhadují mezi 20 až 25 miliony korun,“ sdělil vedoucí kanceláře primátorky Petr Vinklář.

3. září 2023

Celkové příjmy zatím nejsou vyčísleny. Podle klubu by se mělo vyúčtování uzavřít na konci června.

„Nějaká průběžná data už máme. Je jasné, že 25 milionů se v prvním roce nevydělalo. Na přesná čísla si však budeme muset ještě počkat,“ řekl generální manažer klubu Richard Jukl.

Ve hře je fotovoltaika

Letošní bilanci jistě ovlivnil pozdější start sezony. Avšak stadion měl výrazně vyšší návštěvnost než v letech před přestavbou. Hradec chce jeho provozní náklady dodatečně srazit například instalací fotovoltaické elektrárny, která by mohla přinést roční úsporu na elektřině kolem 600 tisíc korun.

„Úspory se mohou lišit v závislosti na budoucích cenách elektřiny a reálné spotřebě arény,“ upozornil náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Zatím není jasné, zda se Hradci záměr snížit dotace na fotbal podaří naplnit. Při hledání nového partnera si nechává dveře velmi otevřené. V prvním kole chce znát nabídky zájemců. Nevylučuje kompletní prodej klubu, ale ani to, že by město pustilo jen část akcií výměnou za jiné benefity ze strany strategického partnera. Nechá si také vyhodnotit, zda by mělo s klubem předat i provoz arény.