Špitály v Královéhradeckém kraji mají zatím lůžek dost, chybí personál

Ačkoliv celostátní prognózy o kapacitě volných lůžek pro takzvané covidové pacienty nevypadají příliš radostně a Česko už požádalo o pomoc zemské vlády v Bavorsku a Sasku, situace v Královéhradeckém kraji je stabilizovaná a zatím se neočekávají žádné větší problémy.

Nemocnice mají dostatek rezervních lůžek jak na standardních lůžkových odděleních, tak i na jednotkách intenzivní péče. Systém drží hlavně Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jejíž kapacity intenzivních lůžek převyšují počty v krajských nemocnicích, tedy v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem nebo Rychnově nad Kněžnou.



„Dostatek volných lůžek máme i v současných vyčleněných kapacitách. V pátek jsme měli 37 pacientů, z toho 4 na ventilaci, přitom máme 20 lůžek s ventilátory a 39 standardních a bez problémů můžeme počty zvýšit na 50 ventilovaných a 90 standardních. To můžeme mít hned,“ říká lékařský náměstek ředitele hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Vážnější situace je v okresních nemocnicích, které patří kraji. Jejich kapacita 142 lůžek je naplněná ze tří čtvrtin. Přitom ještě před týdnem byla obsazenost poloviční.

V Náchodě pomáhají ventilátory od jarní vlny

„Lidé rychle přibývají. My z křivek epidemie (nárůstu pozitivních případů, pozn. red.) dokážeme odhadnout, jak budou pacienti přibývat. Momentálně máme ještě desítky standardních lůžek v zásobě, které můžeme rychle uvolnit. Jsou standardní, ale s možností podávání kyslíku,“ upřesňuje mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZH KHK) Lucie Chytilová.

Běžných lůžek s kyslíkem je v kraji celkem 1 451 a 20 procent je volných. Jde však o číslo pro všechny diagnózy.

Krajské nemocnice zvažovaly i zrychlený nákup plicních ventilátorů, který umožňuje nouzový stav. Podobně to holding udělal už na jaře, kdy nakoupil 11 plicních ventilátorů do náchodské nemocnice.

„Tyto přístroje nyní slouží v Náchodě na covidové JIP,“ potvrzuje Chytilová. Další přístroje měly zamířit na Trutnovsko, ale holding nakonec spočítal, že bude stačit přesun přístrojů z oddělení, kde se omezila péče.

Překážkou otevření pavilonů v Náchodě jsou tendry

Kraj by mohl urychlit i zprovoznění nově postavených nemocničních pavilonů v Náchodě.

„Je to v kompetenci kraje, ale můj subjektivní názor je, že to pravděpodobně urychlit nepůjde, protože tamní zakázky na vybavení byly vypisované za normálního stavu, a nelze lhůty obejít,“ míní ředitelka zdravotnického holdingu a bývalá šéfka náchodské nemocnice Ivana Urešová.

„Je to jedna z úvah, běží tam však výběrová řízení na technologie, na nábytek, lůžka. Objekty jsou ve zkušebním provozu a otázka je, kdo by měl zodpovědnost za to, že by tam najednou něco nešlo,“ upozorňuje na právní rizika náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Se zprovozněním nových prostor dosud kraj počítal začátkem příštího roku.

Lůžka budou chybět jiným oborům

V krajských nemocnicích je nyní pro pacienty s covidem-19 vyčleněno až 30 intenzivních lůžek, z toho 17 v Náchodě, 7 v Jičíně a 4 až 6 lůžek v Trutnově. Víc už nelze. V ostatních nemocnicích kraje nyní speciální koronavirová intenzivní lůžka nejsou. Tamní lékaři pečují jen o pacienty s mírnějším až středním průběhem.

Podle statistiků je v Královéhradeckém kraji celkem 236 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Z nich je 16 volných vyčleněných pro covidové pacienty, zbylých 52 je zatím v běžném režimu. Zbývá tak 29 procent kapacity. Volných lůžek s umělou plicní ventilací je v kraji 44 z celkových 111 a přístrojů na mimotělní okysličování krve je v kraji sedm, přičemž se nyní používá jediný.

„Kapacita je nyní dostatečná a samozřejmě ji můžeme podle potřeby zvyšovat, ale je to na úkor jiných oborů. Zavřeli jsme kožní kliniku a část ortopedie. Zatím máme covidová oddělení na infekci a na plicním. Pacienti z plicního leží na interně. Omezujeme některá plánovaná vyšetření, ale musíme postupovat individuálně, abychom neohrozili ostatní pacienty,“ připomíná Zdeněk Tušl.

Krajské nemocnice mají připraveno k okamžitému uvolnění až 60 běžných lůžek a kapacitu mohou zvýšit tím, že zruší některé neakutní výkony. K odložení plánovaných operací už kromě hradecké fakultní přistoupila například nemocnice v Trutnově. V Náchodě naopak registrují útlum ze strany pacientů, kteří ruší objednané zákroky například kvůli nemoci.

Dojde nám personál, říká šéfka holdingu

„Rozhodně netrpíme tím, že bychom neměli kam lidi položit, ale za chvíli nám dojde personál, který by se o pacienty staral,“ nastiňuje hlavní současné potíže Urešová. Situace je natolik vážná, že desítky lidí pracují v nemocnicích v takzvané pracovní karanténě.

Lidé chybí ve fakultní nemocnici i na okresech. Vedení nemocnice v Náchodě kvůli tomu už před týdnem vyzvalo lékaře z okolí a další dobrovolníky, aby dočasně pomohli. Přihlásilo se 52 lidí. Na výpomoc tam zamířilo také 10 vojáků. Nyní hejtman rozhodl, že do nemocnic a sociálních zařízení nastoupí 247 studentů.

„Jde o studenty 4. a 5. ročníku medicíny, středních a vyšších zdravotnických škol a také o studenty sociální práce. Pro zrychlení pracovníci krajského úřadu studenty obvolávají a příkaz předávají,“ říká hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který povolávací dekrety podepisuje.

Fakultní nemocnice Hradec Králové žádá o pomoc 100 studentů medicíny a 47 budoucích zdravotních sester. Oblastní nemocnice Náchod žádá 30 mediků a 30 zdravotních sester a Oblastní nemocnice Trutnov 20 mediků a 20 zdravotních sester. Další požadavky by měly přijít z Jičína a Dvora Králové. O pomoc požádal i hradecký Domov pro seniory U Biřičky.

„Požádali jsme vládu, aby řešila i otázku studentů ze zahraničí, například ze Slovenska. Jsou to poměrně významné počty. Ústřední krizový štáb by se tím měl zabývat,“ doplňuje Štěpán.