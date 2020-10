Volejte těm, které jste mohli nakazit, vybízí šéf hradecké hygieny Kučera

Na maximální obrátky už měsíce pracují hygienici v Královéhradeckém kraji. Pomáhají jim medici i další externisté. Šéf krajské hygienické stanice Ivan Kučera přesto přiznává, že rychle kontaktovat všechny pozitivně testované není v jejich silách.

„Myslím, že každému musí být jasné, že při denních nárůstech 500, 700 nových případů už není okamžité navolávání daných osob dost dobře možné,“ říká Kučera.

Hradecký kraj patřil v jarní vlně epidemie k nejméně zasaženým, čím to, že nyní se naopak dostal do skupiny nejpostiženějších?

Při hodnocení situace nelze vycházet z absolutních čísel, tedy kolik C+ případů (covid pozitivních, pozn. red.) je v dané oblasti. Je třeba pracovat s relativními čísly, s přepočtem na počet obyvatel. Pokud se podíváme na nárůst případů za poslední dva týdny právě v těchto relativních číslech, osm krajů včetně Prahy má k včerejšímu (22. 10.) datu počty vyšší než náš kraj. Nárůst počtu C+ případů je tedy u nás obdobný jako v celé republice.

Stejně jako na jaře i nyní patří k nejpostiženějším okresům v kraji Náchodsko, čím si to vysvětlujete?

Náchodský okres má skutečně v kraji sumárně nejvyšší relativní počet C+ případů. Proč tomu tak je, nelze jednoznačně říci. V jarním období počty v daném okrese zvýšily zejména některé rodinné výskyty. Ale to jsme se oproti současné situaci pohybovali ve zcela jiných číslech. Nárůst případů v celém kraji včetně okresu Náchod je plošný, nelze jednoznačně říci, že právě určitá skupina obyvatel je zasažena výrazněji.

Podle starosty Náchoda Jana Birkeho zhruba před měsícem hygienici na Náchodsku identifikovali pět ohnisek nákazy, mezi nimi tři střední školy. Proč jste tehdy nerozhodli o jejich uzavření?

Při výskytu C+ případů ve školách jsme se v rámci jednotného postupu řídili celostátními pravidly. Uzavření celé školy přicházelo v úvahu při překročení jasných kritérií, což se nestalo.

Rozhodnutí hygieniků tehdy kritizoval i jeden z ředitelů škol. Přestože vláda oznámila, že v takzvaně červených okresech se doporučuje uzavření škol, hygiena tehdy sdělila, že bude reagovat na situaci v kraji jako celku. Postupoval byste dnes obdobně?

Každý postup bude vždy někdo kritizovat. Některým se nebude líbit, že školy nezavřely, druhým naopak, že se zavřely. V tomto je právě důležitý a správný celorepublikově jednotný postup, který nastavuje ministerstvo zdravotnictví. A reakce kraje jako celku byla právě tím jednotným postupem.

Co stálo v počátcích druhé vlny koronaviru za šířením nákazy v kraji, byly to návraty z dovolených, vyšší koncentrace lidí na akcích nebo kumulace dětí ve školách?

Velice pravděpodobně vše, co uvádíte.

Jak vážná je nyní situace v kraji a co považujete za největší rizika?

Situaci pečlivě sleduje Bezpečnostní rada kraje. Několikrát týdně i za naší účasti mají porady, kdy se kromě celkové situace vyhodnocuje stav ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, školství, integrovaného záchranného systému a dalších oblastí. V současné chvíli je i přes vysoký počet C+ případů a zasažení celé řady zařízení situace hodnocena stále jako stabilizovaná. Největším rizikem je samozřejmě ohrožení zejména personálních kapacit v zařízeních sociální péče a zdravotnických.

Virus se však v několika sociálních zařízeních objevil. Kontrolujete tamní dodržování antivirových zásad a jak se je daří ústavům naplňovat?

Pozitivní případy covid-19 se vyskytují v části zařízení sociální péče našeho kraje. Krajská hygienická stanice na to reaguje vydáním rozhodnutí s definicí povinností, které má zařízení při protiepidemických opatřeních plnit. V řadě případů již byla nákaza v zařízeních sociální péče opatřeními úspěšně zvládnuta a ta mohla být zrušena.

Změnila se nyní nějak práce hygieniků oproti jarnímu období?

Princip naší činnosti je stejný. Stejně tak nasazení i v mimopracovní době a o víkendech.

Nabrali jste od jara nové pracovníky, kteří vám pomáhají práci zvládat, nebo jste více zapojili třeba dobrovolníky?

Nabírání nových pracovníků je závislé na počtu systemizovaných míst, což se určuje centrálně. V současnosti nám pomáhají medici i další externí spolupracovníci. Velice jim za to děkujeme. Problematice covid-19 se již věnuje většina našich zaměstnanců, bez pomoci těchto externích spolupracovníků by to již nebylo vůbec možné.

V jaké míře ještě zvládáte trasování kontaktů a které činnosti předáváte například na call centra?

Myslím, že každému musí být jasné, že při denních nárůstech 500, 700 nových případů již není okamžité navolávání daných osob dost dobře možné. Snažíme se spolu s uvedenými externími pomocníky v rámci možností a kapacit řešit komunikaci s osobami, kterým byla zjištěna pozitivita na covid-19. Telefonický kontakt a řešení jejich rizikových kontaktů jsme již na počátku října plně předali centrálním call centrům.

Lidé v karanténě si stěžují, že je hygiena kontaktovala až s týdenním odstupem od chvíle, kdy se jejich kolegové či známí, s nimiž byli v kontaktu, dozvěděli o pozitivním testu. Je to pravidlo, či spíše výjimka?

Jak jsem již uvedl, řešení osob, které byly v kontaktu s pozitivní osobou, náleží centrálním call centrům. Z naší pozice to již neovlivníme. Podívejme se však na současné počty. I kdyby jeden hovor včetně s ním spojené nezbytné administrativy ideálně trval půl hodiny, spočítejte si, kolik lidí a kolik hodin obnáší vyřízení 700 pozitivních osob za den. Jejich kontakty, to jsou pak dokonce násobky počtu těchto osob, krát tři nebo krát pět i více. V tomto však může pomoci každý. Například na našich webových stránkách (www.khshk.cz) pod odkazem Koronavirus je odkaz Můj výsledek je: pozitivní. Zde jsou podrobné informace, jak se chovat v případě zjištěné C+. Každý si tedy může sám nastavit správný režim, bez ohledu na to, kdy mu bude od KHS zavoláno. Může také ihned informovat osoby, se kterými byl v přímém kontaktu v době od zhruba dvou dnů před prvními příznaky. Vytvořit si jejich seznam včetně telefonického kontaktu. Informovat je o tom, že je C+, aby nastoupily karanténní režim. Opět ihned, bez ohledu na to, kdy je bude volat call centrum. Pro informace lze také použít informační linky 1221 a opět naše webové stránky. Podstatné je, aby tyto osoby ihned omezily kontakty s ostatními.

Je podle vás současná kapacita testování v kraji dostatečná?

Kapacita laboratoří je věcí nemocnic a subjektů, které laboratoře provozují. V našem kraji v těchto dnech stále kapacita laboratoří narůstá.

Lze nyní v kraji hovořit o ohniscích nákazy a kde jsou?

Jak již bylo řečeno, nárůst v kraji je plošný, není reprezentován nějakými výrazně velkými ohnisky.

Až donedávna byla data o lokalizaci nemocných neveřejná, nyní je možné dohledat počty v jednotlivých obcích, jak tuto změnu hodnotíte?

V počátcích, kdy onemocnění bylo v jednotlivých obcích spíše ojedinělé, byla ochrana těchto C+ osob cestou zveřejňování pouze agregovaných dat zcela na místě.

Kdy očekáváte vrchol epidemie v kraji?

Vyjádřil bych to raději jinak: bylo by dobré, aby byl co nejdříve. Jednoznačně to také záleží na každém z nás, na tom, jak budeme dodržovat preventivní opatření.