Nemocnice v Náchodě zbrojí na nápor, volá na pomoc praktiky i studenty

Šílené bolesti nohou, zimnice, ztráta chuti a čichu, ale také zcela nefunkční chytrá karanténa nebo falešně negativní test na koronavirus. Tak popsala zkušenost s nemocí covid-19 moderátorka Markéta Hamerníková z Hradce Králové. Dříve byla jedním z hlasů Hitrádia Magic, nyní je na mateřské dovolené a s nákazou se potkala hned dvakrát. V obou případech to pro ni znamenalo týdny nucené izolace. Poprvé se dostala do karantény, když si její manžel vypůjčil drobné od kolegyně, u níž později odhalili koronavirus.



„Jakmile jsme se to dozvěděli, byla celá rodina v dobrovolné izolaci a čekali jsme, kdy manželovi zavolají z hygieny. Zavolali mu po týdnu od kontaktu, poslali ho na testy, jenže mu karanténu nepočítali ode dne, kdy přišel do kontaktu s covidem, ale nelogicky ode dne, kdy se mu hygiena ozvala. Test dopadl negativně, ale v karanténně jsme byli více jak tři týdny,“ popisuje moderátorka na blogu.

Jakmile se rodina dostala z izolace, maminka s dvouletou dcerkou Ninou k sobě domů pozvaly kamarádku se stejně starou holčičkou.

„Protože venku lilo jako z konve, domluvily jsme se, že nebudeme raději chodit do žádných heren a kaváren, ale zůstaneme u nás v bezpečí,“ pokračuje. Jenže kamarádka druhý den dostává horečky, jede na testy a je pozitivní. A právě tehdy nastává druhá část příběhu.

„Obě jsme šokované, jaký kolotoč se spouští. Jak lidi lžou a zapírají, aby nemuseli do karantény. A taky jsme šokované, jak celý systém chytré karantény absolutně nefunguje. Já i kamarádka jsme měly po celou dobu aktivovanou e-roušku. Jakmile byla kamarádka určena jako pozitivní, měla dostat speciální kód, který by zadala do aplikace a ta by pak upozornila všechny, se kterými přišla do kontaktu. Jenže nedostala, nikoho chytrá karanténa nezajímala. Musela se kódu sama pracně dožadovat,“ líčí Markéta Hamerníková. A hned dodává, že nefunkční je i samotná aplikace. Na mobilu se jí totiž upozornění, že přišla do kontaktu s nakaženým, dlouho nezobrazovalo: „Upozornění se objevilo až pár dní nato a nepřišlo samo, objevilo se, až když jsem aplikaci aktivně otevřela, protože mi už bylo vážně divné, že pořád nic.“

Ještě než se oficiálně dozvěděla, že může být v ohrožení, projevily se u moderátorky příznaky nemoci. Začalo to velkými bolestmi nohou, pak se přidala záda, třeštění hlavy a zimnice. Jenže testy na koronavirus byly negativní.

„Ulevilo se nám, ale nemohla jsem si pomoct, nějak se mi to stále nezdálo. Bylo mi opravdu zle, ale bylo to jiné, než co jsem kdy zažila. Nebolelo mě v krku, žádný kašel, žádná rýma. Do toho můj muž dostal vysoké horečky,“ říká. Manžel měl nakonec pozitivní test a oba se už druhý týden s nemocí perou. Přitom jde o mladé a zdravé lidi.