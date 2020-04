Koronavirus zmenší migraci z Afriky, dolehne na lidi s HIV, říká lékař

Před pár lety decimovala Afriku ebola. Jak to s nyní vypadá?

Její rozšíření v Africe souvisí s tím, že tam dlouho nebyla dodržována karanténní opatření. Problémy způsobily i tamní pohřební rituály, při kterých tělo umývají, líbají. K přenosu docházelo velmi jednoduše. Až díky přísné karanténě, kterou tam zavedly nasazené americké zdravotnické jednotky, se lidé rychle začali léčit. Pozitivní je i to, že vědci vyvinuli minimálně dvě očkovací látky, které je možné nasadit v epicentru, aby se ebola nešířila dál do okolí.