Ze závalu a smrti dělníka policie viní muže, který nezajistil stěny výkopu

Neštěstí se stalo loni 6. srpna v domě patřícím městu na rohu ulic Hradecká a Družstevní práce.

„Obviněný jako osoba zodpovědná za provádění stavebních prací hrubě porušil zákony o bezpečnosti práce tím, že řádně nezajistil stěny výkopu, čímž došlo k sesuvu boční cihlové zdi. Ta zavalila mladého muže, který na místě zemřel,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Policisté po události zadali znalecké posudky, které měly pomoci objasnit příčinu tragédie.

Vyšetřovatel v těchto dnech obvinil šestapadesátiletého muže, kterému nyní hrozí dva roky až osm let vězení.

Podle sousedů ve sklepě tehdy dopoledne pracovali čtyři muži. Když se zeď začala bortit, tři z nich stihli vyběhnout ven, ale čtvrtého stěna zasypala. Byl místní, ze sklepa utekl jeho bratr. Dělníci v domě vyměňovali stoupačky a měli je napojit na novou přípojku kanalizace.



Hasiči se k tělu dlouho nemohli dostat kvůli hrozícímu sesuvu další stěny. Rozebrali proto strop sklepa z ulice, do níž zasahuje. Tělo vyprostili až po dvanáctihodinové práci.



Stavební práce si objednaly městské technické služby, které o bytový dům v majetku města pečují. Dělníci vyměnili stoupačky nejprve v sousedním objektu, pak přišel na řadu nárožní dům. Tam nejprve vyměnili stoupačky, pak ovšem odhalili potíže s odvodem dešťové vody. Bylo proto potřeba vyměnit staré kameninové potrubí, které vedlo od dešťových svodů do kanalizace.

„Bylo ještě původní, někdy ze začátku třicátých let. Z velké plochy šla voda třemi okapy a vpustí na dvoře do potrubí, které bylo rozpraskané a šlo to pod barák. Muselo se to opravit,“ popsal v srpnu starosta Třebechovic pod Orebem Roman Drašnar.

To potvrdili i obyvatelé domu, podle nichž bylo ve sklepech při deštích vlhko. Starosta však odmítl, že právě unikající voda mohla poškodit zdi ve sklepě, které se při výkopových pracích zhroutily.

„Statik se v tomto smyslu nevyjadřoval, že by to hrklo kvůli tomu, že by to bylo podmáčené. Jsou tam písky, takže voda protekla pískem. Nicméně v některých částech domu to mohlo být (voda) vidět. Písky se takto chovají, kdyby tam byla hlína, tak se to s největší pravděpodobností nestane,“ domníval se starosta.