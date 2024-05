Studenti vyrábějí ze starých rámů výstřední bicykly, tříkolka je z vany

Vana rozříznutá napůl, staré radiátory a kovové tyče. I když to tak na první pohled nevypadá, vzniká z nich těžkotonážní tříkolka.

„Na vaně se bude sedět, pod ní bude plocha složená z radiátorů, za tím bude řídicí část a vepředu kliková hřídel, kterou se budou pohánět přední kola,“ popisuje Aleš Černý, který v pevnostní Divokolárně, jak se dílna jmenuje, výstřední stroje už několik let vyrábí.

Zbytek konstrukce včetně kol vytvoří svařené rámy a díly ze starých bicyklů, v dílně se jich povalují desítky. S nápadem vyrobit vozítko z vany a radiátorů přišli studenti.

Kromě trojice z turnovské střední uměleckoprůmyslové a vyšší odborné školy docházejí do pevnostní dílny také studenti ze Střední školy řemeslné v Jaroměři.

„Rozebírám kolo, abychom z něj měli rám, který se potom rozřeže a použije na tříkolku. Je to pro mě úplně nová zkušenost, ale baví mě to moc. Tady se fantazii meze nekladou,“ říká Martin Šváb, jenž na turnovské škole druhým rokem studuje obor umělecký kovář a zámečník.

Nejdůležitějšími nástroji jsou úhlová bruska a svářečka. Vysloužilé bicykly je potřeba nejprve odstrojit, potom flexou rozřezat a nakonec svařit do nových tvarů.

„Ze zadních staveb budeme svařovat loukotě do kol, protože dráty by to nevydržely. Vana a radiátory něco váží. Počítáme s tím, že tříkolka uveze pět až šest lidí,“ poznamenává Aleš Černý.

Vždycky vznikne něco zajímavého

Zatímco umělečtí kováři často musí pracovat přesně podle zadání, při výrobě divokol je hlavní improvizace.

KOLEMFEST 2024 Festival nevšedních bicyklů se koná 25. května v pevnosti Josefov u Jaroměře, v Bastionu IV. Trvá od 11:00 do 22:00. Vstupné pro dospělého je 150 Kč, pro děti 50 Kč. Zahraje Bez Šance či Unikátní Popcorn. Bude i spanilá jízda městem, divadelní představení pro děti, přehlídka kol od Divokola Josefov a dalších, sdílené dílny. Více na webu pořadatelů.

„Ve škole se dbá na to, aby naše práce byly přesné a čisté. Tady je to úplně něco jiného, můžeme se vyřádit. Když je to krátké, tak se to navaří, když je to moc dlouhé, tak se to zase uřízne. Ať už to svaříme jednou, nebo třikrát, vždycky z toho vznikne něco zajímavého a to se mi na tom hrozně líbí,“ tvrdí Antonín Kuchař z turnovské střední školy.

V dílně s klenutými stropy je opřeno dětské odrážedlo se zabudovaným kanystrem, na dvoře stojí tříkolka s velkou vrtulí nebo šlapací strom svařený ze starých rámů.

„Bylo to zamýšleno jako pojízdný vánoční stromek, snažil jsem se to barevně ladit do vánočních odstínů,“ vysvětluje Aleš Černý.

Pro návštěvníky víkendového festivalu dá k dispozici flotilu čítající desítky divokol. Rodáka z Prahy přivedl do Jaroměře metalový festival Brutal Assault, s jehož pořadateli dlouhodobě spolupracuje. Na jeho strojích po Josefově jezdí organizátoři i muzikanti. Vyzkoušet si je mohou zájemci také při prohlídkách Umělecké kolonie Bastion IV.

Festival nabídne kola i muziku

Sobotní Kolemfest začne v Bastionu IV v 11 hodin. Pořádá jej Cirkulární centrum Jaroměř. Zúčastní se ho i sdílená kovodílna Kotelna z pražské Štvanice a hradecký komunitní cykloservis Bajkazyl. Speciální konstrukce jízdních kol ukáže Martin Zehnal, stánek tu bude mít také nezisková organizace Kola pro Afriku, která předává použité bicykly dětem v Gambii.

Na festivalu zahrají kapely Bez šance, Unikátní Popcorn a +1. Na programu budou besedy, přednášky, divadlo pro děti i spanilá cyklojízda městem, která odstartuje ve 13 hodin.

„Naší cílovou skupinou jsou jednak nadšenci do cyklistiky a opravování kol, jednak rodiny s dětmi, na které bude program hodně zaměřen,“ říká Jana Zemanová z Cirkulárního centra Jaroměř.

Centrum založil Tomáš Mrkvica, jenž se zabývá výrobou designového nábytku z vodovodních trubek. V josefovské umělecké kolonii působí od roku 2017. Centrum vzniklo jako inovativní místo pro vzdělávání a kreativní tvorbu.

Zaměřuje se na opětovné užití materiálů z odpadu. Vytvořilo materiálovou banku s věcmi, které by jinak skončily na skládkách. Od loňského jara má ve sběrných dvorech v Hradci Králové a Jaroměři vlastní označené kontejnery, kam lze ukládat plastové lahve, dráty, staré plechovky, hodiny, hudební nástroje a jiný materiál vhodný k opětovnému použití.

Cirkulární centrum organizuje workshopy, programy pro školy i studentské stáže. V Josefově na podzim pořádá festival recyklovaného designu Recy-Upcy, v říjnu bude třetí ročník.