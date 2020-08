VIDEO: Narazil do auta i domu, chodci při zběsilé jízdě řidiče uskakovali

Lidé postávající u zlatnictví v Krkonošské ulici, která je hlavní dopravní tepnou Vrchlabí vedoucí skrz historické centrum, se nestačili divit. Na volné parkovací místo se přiřítil peugeot a tvrdě zezadu narazil do citroënu, který o několik decimetrů poskočil. Viník začal okamžitě couvat, vjel na chodník a zadním nárazníkem zdemoloval dopravní značku. Dva chodci, kteří šli po chodníku, pohotově uskočili.

To zdaleka nebylo všechno. Motorista vjel do silnice, aniž by dal přednost dvěma autům a cyklistovi, otočil se a bez váhání si to namířil do protisměru. Opět zajel na chodník a ujížděl po něm vysokou rychlostí z místa činu, levým bokem se přitom otřel o fasádu domu, ze kterého odletěla omítka. Dvojice chodců, která v tu chvíli šla po chodníku, se před autem schovala do vstupu do budovy.

Vrchlabští policisté motoristu zanedlouho vypátrali, auto odstavil u jednoho z podniků nedaleko centra. K řádění v Krkonošské ulici se přiznal, odmítl však podstoupit dechovou zkoušku na alkohol i lékařské vyšetření krve. „Přestože to odmítl, bylo evidentní, že návykové látky sehrály v jeho jednání roli,“ uvedl mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.

Nad mimořádně nebezpečnou jízdou se podivují uživatelé sociálních sítích, kteří píší komentáře pod zveřejněné video. Jen několik minut po zveřejnění záznam získal desítky sdílení. „Sebrat papíry, rodnej list a poslat do Bohnic,“ napsal jeden z komentátorů. „Tak za tohle by měl rozhodně dostat několik let,“ uvedl další.

Incident vyšetřují dopravní policisté z Trutnova. „Řidiči může za dopravní přestupky spojenými s neoznámením dopravní nehody a odmítnutím testu na alkohol hrozit u správního orgánu pokuta a zákaz řízení,“ uvedl Lukáš Vincenc. Škoda, kterou pirát silnic po sobě zanechal, je zhruba sto tisíc korun.