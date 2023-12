Plekancovy fajn rady. Národní tým přiživil naději, že bude na MS v Praze bavit

1. Nečekáme, bavíme

Jako by Rulík divákům vzkazoval: Sami máme hlavu a nohy, no ne? Čeští hokejisté nebudou čekat, co vymyslí soupeř, reprezentace přestává nudit efektivní, zato nekoukatelnou pastí ve středním pásmu, s níž před dvěma lety uspěl bronzový kouč Kari Jalonen. Teď se sází na napadání a neustálou aktivitu. Když puk zamíří jedním směrem, celá pětka na ledě se ihned otáčí.

Vynikají bruslaři. „Máme pár hráčů s extrémně dobrým pohybem,“ kývne Rulík. Třeba formace bratrů Kovařčíkových s Jakubem Flekem. Nebo 22letý debutant Jakub Rychlovský, který se hned uvedl gólem a asistencí.

„Z něho by si všichni mladí měli vzít příklad. Jsem na něj hrdej,“ napsal o něm třeba před pár dny Ladislav Šmíd a mluvil o profesionalitě a tvrdé práci. Ostatně Rychlovský byl v týmu s velkým odskokem nejmladší.

2. Hledá se bek, klidně mladý

Český obránce Libor Zábranský (54) posílá kotouč před branku finského gólmana Harriho Säteriho (29).

Chyba nevadí, hlavně ať ti méně zkušení poznají mezinárodní úroveň. Na složení českých beků je vidět, že Rulík hledá mezi mladými obránci nové opory. Šanci dostali minulý týden Jiří Ticháček (20 let), Filip Král (24), Libor Zábranský (23) a nebo extraligové zjevení z Budějovic Mikuláš Hovorka (22).

Právě Hovorka v zápase se Švédy párkrát chyboval, zkazil nahrávku, z čehož soupeř vytěžil gól. To důležité ale teprve přijde. Jaké ponaučení si z přehmatů vezme. Český hokej silně trpí na kvalitní, o to víc ofenzivně laděné obránce. A Rulík je musí hledat a obouchávat. Co nejdřív.

3. Červenku potřebujete

Ve 38 letech odehrál už 194. zápas za reprezentaci. Víc svedli jen Pavel Patera (197), Petr Čáslava (201) a David Výborný (219). Ve švýcarské lize se teď Červenkovi příliš nevede, s Rapperswilem je předposlední, zato v národním týmu jeho význam i po konci Davida Krejčího vzrůstá. S největší pravděpodobností se koukáte na kapitána pro domácí mistrovství, na kterém může odehrát mimořádný dvoustý duel.

Jeho důležitost vykresluje i fakt, že reprezentace šla do sporu s klubem o jeho uvolnění. Červenka tak Rapperswilu chyběl při vypadnutí z Ligy mistrů. Rulík si dupl – potřebujeme ho, i on nás musí poznat.

Roman Červenka se vrátil do reprezentačního dresu poprvé od mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku.

4. Síla trenérů. Plekanec radí

Když před pár týdny ukončil kariéru, zjevil se jako velké překvapení v roli nového asistenta trenéra v národním týmu. Tomáš Plekanec se od prvního dne osvědčuje jako úderná zbraň. Zřejmě nikdo v Česku neovládá taje vhazování tak dobře jako on. Hru v oslabení zná snad ze všech úhlů.

A když Češi se Švédy prohrávali o dva góly a Dominik Pavlát opustil svou branku, pokyny během time outu si vzal na starosti také Plekanec. Plán fungoval, Lenc následně snižoval na 3:4. Naději na srovnání pak zmařila špatná přihrávka.

5. V Praze bude krásně

Prospěje i fakt, že už teď si hokejisté ozkoušeli nastoupit před 17 tisíci diváky v Praze. Na domácím šampionátu je čeká terno. I na utkání s největším outsiderem bude vyprodáno a tlak enormně stoupne. Kdo si to ve čtvrtek ozkoušel, má náskok.

„Můj nejlepší zápas. Byl by sen tohle zažít i v květnu,“ říkal gólman Pavlát po výhře nad Finy 2:1. Ten by se třeba mohl ocitnout v nominaci jako nadějná trojka.

„Máme největší návštěvnost v historii mistrovství světa, teď ji možná překonáme. Jestli byli někteří kluci nervózní, tak je dobře, že si to zkusili,“ prohlásil Rulík.