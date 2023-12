Prohra s mnoha pozitivy. Ukazujeme tvář, těší hokejisty výkony pod Rulíkem

Možná si vzpomenete na závěr finské Karjaly, kde národní tým s maximálním vypětím vydřel proti Švýcarům vítězství 1:0. A to po dvou suverénních výkonech proti Švédům a Finům, jimž dohromady nasázel dvanáct gólů.

Na Švýcarských hrách takovou ofenzivní smršť nezopakoval, znovu se ale kopíroval vyčerpávající formát podniků Euro Hockey Tour, kde Češi nejprve nastupovali v sobotu k večerním duelům a v neděli k těm poledním.

„Každá hodina je samozřejmě podstatná, když se hraje dvakrát ve dvou dnech, nikdo se však určitě nevymlouvá. Síly docházely, každý z nás se s tím ale musí porvat,“ poznamenal před přítomnými novináři Jakub Flek.

Český útočník Jakub Flek v akci proti Finsku.

V lajně spolu s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíky patřil mezi nejvýraznější postavy týmu, který doma před rekordní návštěvou v rámci EHT (vyjma utkání pod otevřeným nebem) udolal po bojovném výkonu Finsko 2:1 a přes nevýrazné dvě třetiny zvládl poměrem 3:2 po prodloužení také zápas se Švýcarskem.

Zápas se Švédskem také příliš nenadchl, v Curychu se obecně reprezentanti nevytáhli s žádnými oslnivými výkony. I tak ale převládá pozitivní nálada. Vždyť série pěti výher v řadě, které předcházely nedělní porážce, znamená nejlepší start sezony v historii samostatného českého hokeje.

„Můžeme to hodnotit kladně. I když jsme teď turnaj zakončili porážkou, myslím, že když budu mluvit za celý tým, ukazujeme tvář, kterou po nás asi trenéři chtějí. Prezentujeme se hrou, kterou se prezentovat chceme,“ líčil Flek, k němuž se s chválou přidal také Rulík.

„Zápas jsme nezvládli, ale hráči se snažili a nechali na ledě všechny síly,“ poznamenal hlavní kouč pro web Hokej.cz. „Švédové přijeli ve výborné sestavě, poradili si s každým, kvalita u nich jednoznačně byla a nám chybělo pár hodin odpočinku. Kůži jsme ale lacino nedali...“

Osmapadesátiletý trenér stále opakuje ve zdejších podmínkách dost neobvyklou větu, že výsledky nejsou důležité – tedy teď momentálně ne. Když se vyhraje, chce si ze zápasu brát ponaučení stejně jako po prohře. Na pár výkyvů nedá, nehrne se do rychlých změn.

„Samozřejmě chceme všichni uspět... To hlavní nás ale teprve čeká,“ podotýká muž, který do nominací pro první dva turnaje vtěsnal pouhých šestatřicet jmen. Tvoří tak jádro týmu, k němuž dodává pár nováčků. Ve spolupráci s koučem brankářů Ondřejem Pavelcem se neostýchá sázet na mladé gólmany.

„Jsme rádi, že nějaký nováček je vždycky v týmu. I kvůli tomu turnaje jsou, aby hráči, kteří se začnou ukazovat v lize, měli možnost dalšího posunu přes mezinárodní hokej. Bez konfrontace to není ono,“ zdůrazňuje šéf české střídačky.

Radim Rulík zahájil trenérské působení u české reprezentace vítězně.

Vzápětí spokojeně hlásí, že využívání nových tváří splnilo účel: „Někteří to zvládli velmi dobře, někteří dobře.“

Konkrétnější ale nebude. Totéž platí u hráčů, kteří v jeho plánech spadají do zmíněného jádra. Nechce totiž nikoho opomenout. „Však vy to rozpoznáte na základě nominací, kdo tam patří víc a kdo méně.“

Největším tahounem mužstva je viditelně útočník David Tomášek, který posbíral už sedm bodů (5+2) a lebedil si, jak mu stále ještě nový styl reprezentace prospívá. Vedle produktivního centra pokaždé na křídle působil Pavel Kousal.

„Je to o level výš než extraliga, někdy o dva. Mnohem rychlejší, není tolik šancí, takže když se do nějaké dostanete, musíte ji proměnit. Je to skvělá zkušenost. Každý tu odvádí maximum, aby v týmu vydržel,“ popisuje pro Hokej.cz útočník Sparty, jenž obdržel také dvě nominace a říká si o další pozornost.

Český útočník David Tomášek (96) překonává finského brankáře Harriho Säteriho (29) a srovnává stav utkání Švýcarských hokejových her.

„Jestli se už v národním týmu zahnizďuju? Nedokážu říct, to je spíš otázka na trenéry. Podle mě na Švédské hry pojedou zase jiní hráči,“ myslí si.

O koho by mělo jít? To se hned tak nedozvíte, Rulík si teď další plány nechává pro sebe: „Nebudu o tom mluvit hned po zápase, ale něco už namyšlené mám. Dozvíte se to včas.“