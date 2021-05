Hrubec se handrkoval s Pešánem o puk, pak chválil skladbu reprezentace

Obhájil jste si ho?

Jo! Říkal jsem mu, že jestli je to moje druhá nula v reprezentaci, může si ho nechat, ale byla první, což jsem zjistil po zápase. Já tyhle puky sbírám.

Kdy vám v zápase bylo nejhůř?

Určitě v druhé třetině. Sice jsme v ní dali dva góly, ale oni hráli ten hokej, co jsme od nich očekávali od první minuty. Vlítli na nás, takže je super, že jsme se prosadili i přes ten obrovský tlak. To bylo zlomové.

Po čtvrteční výhře nad Švédy jste říkal, že ještě nejste úplně v rytmu, bylo to teď lepší?

Proti Rusům to zase bylo ohromně těžké, takže se mi špatně soudí, protože jsem i teď unavený. Ale máme teď tři dny nucené volno, všichni zregenerujeme.

Finále KHL jste zakončil s dvěma nulami, teď jste proti Rusům vychytal další v národním týmu. To jste se rozhodl, že vám nebudou dávat góly?

Vím, jak to myslíte a vážím si té nuly, ale ono se opravdu musí vždycky sejít hodně věcí. A tenhle zápas už je za mnou, zajímá mě jen mistrovství. To bude důležité.

Nepřemýšlel jste, že byste taktizovali jako Rusové, kteří nepostavili do brány svou jedničku?

Nepřemýšlel, mám rád zápasové tempo.

Ve třetí třetině jste dostal gól, ale předcházel mu kontakt s Rusem v brankovišti. Věděl jste hned, že to byl faul?

Já hodně chytám na vrcholu brankoviště, tak jsem úplně nevěděl, jestli jsem nebyl mimo něj, což by asi nebyl faul. Pak jsem se ale bavil s rozhodčími, jak to viděli. Řekli mi, že kontakt byl evidentní, tím to pro mě končí. On by ten gól stejně nic neřešil.

Líbí se vám zatím český národní tým?

Vypadá to zatím dobře, ale nevím, jak budou vypadat ostatní. My máme tým poskládaný, máme rychlé a šikovné hráče i ty silné. Není to jednotvárné, máme mix všeho. V obraně je skvělé, že probíhá výborná komunikace, vzájemně na sebe reagujeme.