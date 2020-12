Hodně řvu a diriguju, jsem rád, že kluci poslouchali, radoval se Hrubec

Hlavně v první třetině jste měl dost práce, že?

Ta oslabení tří proti pěti mě dostala do varu. Byla zbytečná, nevím, jak jinak je nazvat. Zbrzdila nás, jim naopak dodala křídla. Měl jsem upřímně dost práce.

Jaký máte ze svého výkonu pocit?

Dostanete jeden zápas a musíte předvést, proč chytáte v Rusku a proč byste měl chytat i v nároďáku. Nechtěl jsem zklamat důvěru, takže jsem rád, že jsme vyhráli.

Roman Will ani Dominik Furch k výhře reprezentaci nedovedli, vy ano.

Vůbec se nechci pouštět do porovnávání těch zápasů, nebyl jsem na ledě, takže se neumím do jejich situací vžít. Kolikrát je to z ledu úplně jiné, než co člověk vidí z tribuny. Jim se v klubech daří, přitom konkurence je veliká. Pro všechny je dobře, že se nám daří, protože konkurence zlepšuje výkony.

Mohl vám ten zápas pomoct směrem k mistrovství světa?

Chci reprezentovat, ale myslím, že jedno utkání nominaci nedělá. Já měl ambice už loni, věřil jsem, že jsem o šampionát z Kunlunu mohl zabojovat. Uvidíme, jestli teď bude, nebo ne. Pokud bude, je to pro mě bod číslo jedna.

Jak fungovala obrana, byla složená hlavně z extraligových nováčků.

Rozdíl mezi soutěžemi je velký, to je pravda. Ale snažil jsem se klukům pomoci, protože to je jedna z takových mých věcí, že já hodně řvu a diriguju si to. Jsem hrozně rád, že kluci poslouchali, co jsem jim řekl. Prakticky jsme nějak společně Švédy ubránili