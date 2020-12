Odměna za poctivost. Mladí si zaslouží v reprezentaci šanci, říká Pešán

V čem byl rozdíl oproti zápasům s Finy (3:4) a Rusy (1:4)?

Myslím, že o tolik odlišný výkon to nebyl. Rozhodly malé věci, zlepšená buly, ubráněná oslabení. Kluci si poctivě pomáhali, pomohla přítomnost Adama Zbořila a výborně se ukázali mladí. Líbilo se mi, že tým měl po celý turnaj neměnnou tvář. Dnes nás to odměnilo.

Co Šimon Hrubec v bráně, byl z gólmanů nejlepší?

Nemůžu hodnotit, jestli nejlepší, byl vítězný. Vnímám to tak, že Šimon přenesl na tým obrovský klid, byl silný při dorážkách. Ovšem i Roman Will a Dominik Furch chytali dobře. Možná, že proti Švédům jsme k zápasu přistoupili poctivěji.

Čím to, že Dmitrij Jaškin v Kontinentální lize tak válí, ale v reprezentaci úplně dominantní nebyl?

Hledali jsme, s kým ho spojit. Nabízel se Robin Hanzl, který je na Rusko zvyklý, mohli si sednout, ale to nevyšlo, Robin nejel. Ale myslím, že zápasy odehrál slušně, zejména proti Švédsku s Rouskem a Sedlákem v útoku, gól na turnaji taky dal.

Co říct k obránci Pavlu Pýchovi? Ještě loni hrál první ligu, jak velký pokrok musel udělat, aby se tak rychle vyšvihl do reprezentace?

Pavla znám léta, měl jsem ho v mládežnických reprezentacích. Je neskutečně talentovaný a chytrý. A ukazuje, že zůstat v Čechách, pracovat přes první ligu a opakovat poctivé výkony, nebát se hrát, když vám trenér věří, že to je taky cesta. Venca Prospal (trenér Českých Budějovic) na něj hodně sází. Motoru se podařilo vychovat obránce!

Jste rád, že jste si ozkoušel hned deset nováčků?

Říkal jsem to dopředu, tyhle turnaje mají sloužit k tomu, aby mladí dostali šanci, abychom si je otestovali. Pýcha, Gazda, další... Předvádějí dobré výkony v klubech a zaslouží si to. Proč v prosinci zkoušet Ladislava Šmída nebo Milana Gulaše? Samozřejmě v závěru ročního cyklu bude vše víc směřovat k mistrovství světa, ale dva tři turnaje by měly sloužit pro to, aby se mladí ukázali.

Je pro vás i satisfakcí, že právě nováčci duel proti Švédsku rozhodli?

Je to odměna spíš pro ně za to, jak pracovali pro tým. Samozřejmě zahřeje, když vsadíte na kluka, co hrál v první lize, a on vám vstřelí ještě z pozice obránce gól Švédům. Je to příjemné a já jim to přeju.

Další turnaj vás čeká v polovině února ve Švédsku, už jste nad ním přemýšlel?

Teprve teď se na to pořádně zaměřím. Uvidíme, jaké tam budou podmínky. Jestli vůbec ten turnaj bude. Kolegové mě straší, že mi Rusko nebude chtít uvolnit hráče. Ale je i možnost, aby se znovu ukázali mladí. Ta šance, že se opět objeví v týmu, je obrovská.