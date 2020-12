Kodýtek poletí do Ruska. Neskutečné, říká plzeňský hokejový centr

Teď, téměř po třech letech, se 22letý útočník Škody dočkal premiérové pozvánky do dospělého výběru. „Mám obrovskou radost. Loni v létě jsem byl na kempu, ale tam byl výběr skoro čtyřiceti hráčů do pětadvaceti let. Tohle beru jako premiéru. Je to neskutečné, že si můžu zahrát na takovém turnaji,“ svěřil se Kodýtek po nominaci na turnaj Channel One Cup v Moskvě..



Byla pro vás nominace překvapením, nebo jste měl náznaky?

Někdy dva týdny zpátky mi psal manažer reprezentace a žádal o číslo pasu. Takže náznak byl, ale říkal jsem si, že takhle asi psal spoustě klukům. Takže po zveřejnění nominace jsem byl překvapený.



Plzeňský kapitán Milan Gulaš prohlásil, že jste zářný příklad práce s hráči v Plzni. A tohle je odměna. Jak se to poslouchalo?

Zvlášť od Guliho moc fajn. Co k tomu říct? Snažím se stále zlepšovat a jsem rád, že si toho všimli i trenéři národního týmu. Je to povzbuzení, abych pokračoval dál.

Stihli vám po čtvrtečním tréninku pogratulovat spoluhráči?

Jo. I kluci z toho měli radost, přejí mi. Bylo tam tedy od nich samozřejmě i pár rýpnutí, naštěstí jsem pak musel ještě do posilovny. (smích)

V extralize se daří Plzni i vám osobně, kde vidíte příčiny?

Já doufám, že je to odměna za úsilí, které jsem do toho před sezonou vložil. Tohle léto jsem zažil jednu z nejdelších příprav. Hodně času jsem strávil v posilovně, na ledě, bez puku i s hokejkou. Vyplácí se to a doufám, že bude dál. Nominaci na Channel One Cup beru jako odměnu za všechnu pracovitost, kterou hokeji věnuji.

Je to znát i na produktivitě. Víte, kolik jste vstřelil branek v minulé sezoně?

Protože jich nebylo moc, tak to vím moc dobře... (úsměv)

Šest gólů za 52 zápasů. Letos už sedm v osmnácti duelech.

I to doufám o něčem vypovídá. Že se chci hokejově zvednout a dál zlepšovat svoji hru.

S reprezentací už máte zkušenosti, před třemi lety jste si zahrál také na světovém šampionátu do dvaceti let v USA. Je teď na co navázat?

Tohle bude určitě jiné. Chlapský hokej, další level. Doufám, že reprezentovat jsem nezapomněl, ale tohle beru jako novou premiéru.

Máte trochu obavy, aby vám turnaj v Rusku ještě nezhatil třeba pozitivní test na covid-19?

Furt to nějak máte v hlavě. Ale pevně doufám, že bude všechno v pořádku a všichni odletíme. Nervózní z toho nejsem, ale až budu sedět v letadle, budu ještě víc v pohodě.