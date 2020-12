Detroit řekl jasné ne. Hronek a Zadina nemůžou na moskevský turnaj

Aktualizujeme 11:02

Obránce Filip Hronek a útočník Filip Zadina se s českou reprezentací nezúčastní moskevského turnaje Channel One Cup. Nepřál si to jejich klub z NHL Detroit Red Wings kvůli tomu, že se blíží start nové sezony a tedy i jejich návrat do zámoří. Nahradí je sparťanský bek Jan Košťálek a třinecký útočník Matěj Stránský.