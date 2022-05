ONLINE: Hokejová osmnáctka bojuje o bronzovou medaili s Finskem

Hokejové mistrovství světa do osmnácti let vrcholí závěrečným dnem, v němž se o titul utkají Američané se Švédy. Čeští mladíci pak bojují o bronz s Finskem, v případě výhry by ukončili osmileté čekání na medaili. Duel sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.