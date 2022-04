ONLINE: Hokejisté přehrávají na šampionátu do 18 let ve čtvrtfinále Švýcarsko

Klíčová fáze turnaje je tady. Čeští hokejisté do 18 let se na mistrovství světa střetávají se Švýcarskem v boji o postup mezi elitní čtyřku, která si to rozdá o medaile. Utkání startuje v německém Landshutu v 15.30, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.