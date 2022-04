Vidíme medaili, řekl dvougólový střelec Soukup po postupu do semifinále

Soupeře pro semifinále ještě neznají, ale pokud v obou večerních zápasech uspějí favorité, narazí svěřenci trenéra Jakuba Petra opět na USA. „Musíme se připravit. Akorát ještě pořádně nevíme, na koho půjdeme. Bude to těžký zápas, ale vidíme medaili. Bylo by krásné ji získat,“ řekl Soukup v rozhovoru s novináři.

„Bude určitě těžké, pokud dostaneme Američany. Jsou to favorité na zlato. My se ale nikoho nebojíme a myslím si, že můžeme hrát se všemi. Dáme do toho všechno, ať máme kohokoliv. Příběh ještě nekončí a my chceme jít ještě dál a výš,“ přidal se obránce Tomáš Hamara.

Dnešní duel zvládli čeští mladíci s přehledem. „Výsledek úplně neodpovídá zápasu. Zase tak jednoduché to nebylo. Šli jsme do toho s tím, že Švýcaři velice dobře brání. Od začátku jsme si ale šli za tím, že chceme vyhrát. Napadaly nám tam góly a potom se hrálo s větším klidem,“ popsal Soukup.

S tím souhlasil i Hamara. „Osobně jsem takový průběh nečekal. Pomohlo nám to, že jsme dali dva rychlé góly. Pro Švýcary bylo těžké, když jsme po první třetině vedli 4:0,“ přitakal Hamara.

Na českého gólmana Michaela Schnattingera letělo za celý zápas dohromady osm střel. Sedm z nich až ve třetí třetině. „Trenéři nás dobře připravili a my sami jsme si v šatně vyříkali, že to nemůžeme podcenit. Šli jsme do toho naplno,“ po cestu k dobré defenzivě Hamara.

Pod osmi góly se podepsalo pět střelců. Tři - včetně Soukupa - se na šampionátu prosadili poprvé. „Je to určitě důležité. Je tady video a přesilovky už si v průběhu turnaje všechny týmy pohlídají. Signály už jsou známé a je dobře, že jsme góly rozložili a každá lajna se dokázala prosadit,“ uvedl Soukup s připomínkou úspěšných přesilovek, v nichž sbírala body převážně první formace.

Sám Soukup se prosadil dvakrát. „Jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Naše lajna dělala dobrou černou práci a dostali jsme odměnu,“ řekl.