Slovenští junioři na úvod mistrovství světa udolali Švýcarsko 1:0

Ve středečním přípravném utkání proti českému týmu (0:6) začal Hlavaj a stejně jako Latkóczy inkasoval třikrát. V páté minutě trenčínskému gólmanovi pomohla pravá tyč po střele Raye Fusta. Švýcaři nabídli týmu kouče Róberta Petrovického za první třetinu tři přesilové hry, ale gólman Thibault Fatton byl také neprůstřelný.

Další přesilovku Slováků v úvodu druhé části přerušil faul Juraje Slafkovského a přes šance na obou stranách trval bezbrankový stav. Největší slovenskou příležitost měl ve 34. minutě Michal Mrázik. Ve třetí třetině Švýcaři odolali i při vyloučení Cédrica Fiedlera.

Slováci se dočkali gólu v 55. minutě, kdy se puk po rychlém brejku odrazil před Faitha, který zamířil do odkryté branky. Petrovického výběr v závěru ubránil čtyři minuty v oslabení a Latkóczy zlikvidoval obrovskou šanci Inakiho Baragana.

Góly:

54:17 Faith (Nemec, Mrázik)

Sestavy:

Fatton (Patenaude) – Chanton, Baragano (A), Fiedler (C), Meier, Vouardoux, Pezzullo, Guggenheim, Delémont – Knak, Canonica, Bottini – Biasca (A), Allenspach, Fust – Schläpfer, Marchand, Hofer – Dähler, Derungs, Jobin. Sestavy:

Latkóczy (Hlavaj) – Mudrák (A), Golian, Bečár, Kňažko, Nemec (A), Stacha, Turan (C) – Faith, Jellúš, Mrázik – Chromiak, Myklukha, Slafkovský – Sojka, Kašlík, Mešár – Kolenič, Jendek, Eliaš – Jedlička.

Rozhodčí: Lawrence (CAN), Sandlak (CAN) – Chaput (CAN), Harris (CAN)