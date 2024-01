Oslavy? Ne, teď je čas obléct montérky, říká bronzový junior Prčík

„Je to úžasný pocit. Celý tým, každý, kdo tam byl, si to bude pamatovat nadosmrti. Teď je ale čas jít do práce. Po sezoně se k tomu možná vrátíme, teď musíme obléct montérky,“ říká mladý obránce.

Matěji, vy jste po sobotním návratu ze šampionátu už naskočil v úterý s Vítkovicemi do semifinále hokejové Ligy mistrů. Jaký byl zápas se švédskou Skellefteou? Je to rozdíl oproti utkáním z juniorského šampionátu?

Bylo to mnohem silovější, docela rychlejší. Švédové nás okamžitě napadali, hodně bruslili.

Takže docela skok.

Měl jsem dva dny volno na odpočinek, ráno před zápasem bylo rozbruslení, takže se to dalo. Ale je to něco jiného a chvíli mi trvalo všechno zkorigovat. Přece jen jsem byl zvyklý na něco jiného.

Před zápasem jste si užil ceremoniál se spoluhráčem z dvacítek Matějem Přibylem a trenérem Pavlem Trnkou, ukázali jste ostravským fanouškům vaše medaile. Připomněl jste si chvíle ze šampionátu, nebo jste myslel už jen na utkání?

Bylo to hezké, ale i trenér mi říkal, že mám zápas, tak abych se soustředil na to.

Matěj Přibyl rozdával o přestávkách na tribuně fanouškům autogramy. Kdy to čeká vás?

Já měl být původně s ním, ale nakonec jsem naskočil do zápasu. Vůbec nevím, jaké věci se mnou mají v plánu, takže uvidíme.

V zápase jste měl dvě smolné chvíle, pokaždé z toho byl inkasovaný gól. Jak jste je viděl?

Jednou jsme bohužel nedostali na levém mantinelu puk z pásma, pak tam vyplaval hráč sám před brankou, ke kterému jsme se nestihli vrátit. Ten puk měl jít ven...

U druhého gólu jste byl dokonce bez hokejky, že?

Ano, bohužel se mi při střele zlomila hokejka, k tomu se na ledě v tu chvíli sešli tři praváci, kdežto já jsem levák. Nešťastná náhoda, ale stalo se.

Vítkovický Matěj Prčík (vlevo) a Martin Kohout z Brna

Prohráli jste 2:4. Abyste se probili do finále Ligy mistrů, budete muset v odvetě ve Švédsku vyhrát o tři góly. Těžká situace.

Určitě by nám pomohl gól navíc, ke kterému jsme v závěru neměli daleko. Za týden hrajeme u nich, poletíme tam s tím, že to otočíme.

Mohli byste se inspirovat zápasem o světový bronz, ve kterém jste s Finskem prohrávali 2:5, ale vyhráli jste 8:5.

V hokeji nic není ztracené. Věřím, že to otočíme.