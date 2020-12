Švédský manažer opustil bublinu a jel pro ztracené věci. Z MS dvacítek je vyloučen

Stačila jedna hloupá chyba...

Švédská reprezentace podobně jako další národní týmy prošla kolečkem testování po příletu na šampionát dvacetiletých v Edmontonu a na hotelu byla umístěna do přísné separace, z níž kvůli přísným hygienickým standardům není úniku.

Vedoucí mužstva Jonas Fransson však zjistil, že na letišti zapomněl důležitou součást dýchacího přístroje, se kterým spí. Z obav ze ztráty začal jednat iracionálně a zazmatkoval.

Opustil svůj hotelový pokoj, což je při přísných kanadských pravidlech samo o sobě průšvih. Potom si však zavolal taxík, odjel z hotelu a na letišti začal hledat

Našlo se, sláva! Franssonova radost však trvala jen několik vteřin, než ji vystřídala panika. Rychle si uvědomil, že rozpoutal skandál, který nezůstane bez povšimnutí.

Ačkoliv měl platný negativní test na covid-19 a sotva přistál v Kanadě, nesměl se vrátit do bubliny a zemi musel obratem hned opustit. Odjezd z povinné karantény z jakéhokoliv důvodu se totiž trestá vyloučením z turnaje.

Oblíbený tvůrce zábavy mezi hráči

„Pravdou je, že už dva roky mám dýchací přístroj, který musím používat každou noc, to jsem svým dětem slíbil. Ano, udělal jsem chybu a prolomil bublinu, ale se svým lékařským osvědčením jsem jel na letiště, abych si vyzvedl kabel pro stroj. Cítím se z toho opravdu špatně,“ vysvětlil Fransson svou cestu na letiště v textové zprávě reportérům švédského listu Sportbladet.



Pro Franssona je přitěžující okolností i fakt, že by měl jít jako jedna z autorit příkladem švédským mladíkům a nedopouštět se ani za zvláštních okolností zkratů. Situaci mohl vyřešit jedním hovorem na letiště, kde by mu služba pomohla ztracenou osobní věc najít a poslat ji po vlastní ose přímo k němu.

Manažer týmu Švédska do 20 let Jonas Fransson.

Fransson se k prohřešku přiznal Mezinárodní hokejové federaci sám. Do jeho kritiky se však pustila švédská média. Hlavně proto, že v předchozích dnech už reprezentaci kvůli koronaviru muselo předčasně opustit několik dalších členů realizačního týmu.



„V současné situaci je neuvěřitelně zvláštní dostat nápad jet na letiště, které je velmi daleko od centra Edmontonu, a vyzvednout si tam zapomenutá zavazadla. To vše v době, kdy byl Jonas Fransson u týmu potřebný více než kdy jindy,“ napsal ve svém sloupku bývalý hokejista Hans Abrahamsson.

„Je to trenér, který umí vytvořit v týmu dobrou atmosféru. Tmelící prvek mužstva, který si nemyslel, že je něco nemožné. Mají ho rádi hráči i trenérský štáb. Myslím, že to nikdo nebere hůř než sám Jonas Fransson. Pokud je nyní poslán domů kvůli tomu, co je popsáno v tiskové zprávě svazu, vypadá to neuvěřitelně zbytečně a velmi neprofesionálně,“ pokračoval v komentáři.



Sekretář Švédské hokejové federace Johan Stark potvrdil, že Fransson už je na cestě domů. „Sám jsem s ním nemluvil, ale je to lidská chyba. Když vstoupíte do bubliny, měli byste být ve svém pokoji,“ zlobil se Stark.

„Zpátky už prostě nemáte povolený vstup. Je to zatraceně nepříjemné. On sám je z této nešťastné události velmi zklamaný,“ dodal.

Původní štáb bude dělat poradní sbor

Fransson už bude šampionát dvacetiletých sledovat jen na dálku ze Švédska. Tamní federace ho podle posledních informací nahradí někým jiným, kdo bude s týmem komunikovat na dálku.

„Nesmíme nikoho poslat do bubliny. Na dálku můžeme týmu pomoci jen velmi málo. Pro okleštěný štáb na místě to tak znamená, že bude mít o trochu více zodpovědnosti,“ vysvětluje Stark.

Nový kouč švédské hokejové reprezentace do 20 let Joel Rönnmark.

Tým už dříve kvůli potvrzeným případům koronaviru museli opustit hlavní trenér Tomas Mortén i jeho asistent Anders Lundberg. Kvůli onemocnění museli odjet také videotrenér Adam Almqvist, před odletem do Edmontonu měl pozitivní test i kouč brankářů Nizze Landén.



Na šampionátu je nahradí kouč švédské reprezentace do osmnácti let Anders Eriksén, jenž bude dělat asistenta Joelu Rönnmarkovi. IIHF povolila i přílet nového videokouče Jasona Pietrzykowského. Všichni pozitivně testovaní trenéři jim budou na dálku vypomáhat jako poradci. Stejně jako Kanaďan Todd Woodcroft, jenž má na starosti rozbory a přípravu speciálních týmů.