Hokejisté Švédska mají v nominaci na Karjalu tři mistry světa a čtyři nováčky

Zlato z roku 2017 z Paříže a Kolína nad Rýnem i z Kodaně o sezonu později má ve sbírce úspěchů útočník Dennis Everberg z Rögle. U triumfu před čtyřmi roky byl také forvard Carl Klingberg z Zugu a u obhajoby útočník Jacob de la Rose z Färjestadu.



Na letošním mistrovství světa v Rize, kde Švédové poprvé v historii nepostoupili do čtvrtfinále a skončili devátí, byli z kádru pro Karjalu obránci Jonathan Pudas ze Skelleftey, Henrik Tömmernes ze Ženevy a útočníci Max Friberg z Frölundy, Pontus Holmberg z Växjö a také Carl Klingberg.

Třicetiletý debutant Folin má za sebou sedm sezon v NHL v barvách Minnesoty, Los Angeles, Philadelphie a Montrealu. V základní části sehrál 244 utkání a připsal si 44 bodů za osm branek a 36 asistencí. V šesti duelech play off nebodoval. Loni se vrátil po deseti letech v Severní Americe do Växjö, odkud před touto sezonou zamířil do Frölundy.

O rok mladší Jesper Olofsson vládne s 28 body za 13 branek a 15 asistencí z 21 zápasů produktivitě švýcarské ligy o dva body před českým útočníkem Romanem Červenkou z celku Rapperswil-Jona. Lindvall se dočká premiéry také ve 30 letech, zatímco dvaadvacetiletý Själin je z kvarteta nováčků nejmladší.

Garpenlöv, který se v roce 2019 přesunul po odchodu Rikarda Grönborga z pozice asistenta do role hlavního kouče, se chystá na poslední rok své smlouvy a po olympijských hrách v Pekingu a mistrovství světa ve Finsku u týmu skončí.

Švédové do Karjaly vstoupí ve středu 10. listopadu v 19:00 doma v Linköpingu proti české reprezentaci. O tři dny později v Helsinkách od 13:00 změří síly s Ruskem a v neděli 14. listopadu je od 16:30 čeká severské derby s Finskem.