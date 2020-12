Jsme schopni obstát proti nejlepším, věří kouč juniorských hokejistů

18:11

Na nominační tiskovou konferenci před mistrovstvím světa juniorů v Edmontonu se připojil z domova, kouč národního týmu českých hokejistů do 20 let Karel Mlejnek se léčí z nemoci covid-19. Je to vlastně nezáviděníhodná ukázka toho, jak složitou situací nejen reprezentace prochází.