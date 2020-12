Pešán kritizoval vnuka Hadamczika. Ten reaguje: Arogantní génius na deseti židlích

„Marcel Barinka upřednostnil boj o sestavu v německém Kolíně před reprezentací ČR na mistrovství světa U20 v Kanadě? Tak tohle mi hlava nebere! Kde je, k čertu, česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobními zájmy,“ napsal Pešán na Twitteru.

Barinka odehrál od 16 let 68 utkání v mládežnických výběrech, loni se v osmnácti do konečné nominace na mistrovství světa dvacítek nevešel. Pešán byl u týmu generálním manažerem a hlavní kouč Václav Varaďa poukazoval na jeho slabší defenzivní práci.

Po dvou letech v zámoří, kde hrál juniorskou QMJHL za Halifax, se vrátil do Evropy. V této sezoně ještě nenastoupil na klubové úrovni k jedinému zápasu. Teprve nedávno podepsal kontrakt s Kolínem nad Rýnem. Zvolil proto boj o místo v Německu.



„Každý hráč má právo udělat rozhodnutí. Marcel musí bojovat o svou budoucnost. Musí vědět, co bude, až skončí mistrovství dvacítek. A také si je potřeba uvědomit, jaký prostor a jaká pozice by mu byla v týmu poskytnuta,“ reaguje Hadamczik.

A dodává: „Je s podivem, že se o Marcela zajímá Filip Pešán, zato Karel Mlejnek, trenér dvacítky, neprojevil žádný zájem, aby v týmu byl. Pešánovo vyjádření je účelové, chce jen ovlivnit veřejnost ve svůj prospěch.“

Faktem je, že soupiska českého týmu je skutečně plná jmen a konkurence na pozici centra, kde Barinka nejraději nastupuje, je velká. Je tedy otázkou, zda by se mu vyplatilo riskovat. Není těžké pochopit jeho dilema, kdy přijde do nového prostředí a okamžitě oznámí, že na více než měsíc zmizí. Německá DEL je navíc zkrácená a než by se dostal do kádru, tak by mohl být konec soutěže. Ztratit sezonu v devatenácti letech? To by byl průšvih.

„Filip Pešán má na své názory právo, ale nejdřív si musí udělat jasno, čemu se chce věnovat. Přišel jako génius, který má zachraňovat český hokej, ale jeden člověk všechno stihnout nemůže,“ zlobí se Hadamczik a pouští se hned do jeho kritiky.



„Působí na mě arogantně jako ten nejchytřejší, který ví všechno, přitom mladé kluky nikdy netrénoval. Pokud vím, tak zatím vedl jen dospělé, kde pracoval s nakoupenými hráči. Ať se podívá, jak fungoval sportovní úsek svazu před jeho příchodem a jak po něm. Není tam žádná změna. Žádná ani nepřijde, protože chce být jedním zadkem na deseti židlích.“

Hadamczikovi vadí, že Pešán dostal od šéfa svazu Tomáše Krále příliš mnoho pravomocí. „Myslí si kvůli tomu, že má patent na rozum a že jsou mu všichni podřízení. To je velký omyl. Kromě jednoho klubu neměl žádné výsledky,“ tvrdí.

„Liberec je navíc nadstandardně řízen majitelem a má nadstandardní peníze. Až bude jinde, tak se podíváme na výsledky, které bude mít. I v Liberci musel poprvé odejít, pak ho vzal majitel Syrovátko zpátky a nakoupil mu dvanáct hotových hráčů. Nejmladší byl Řepík, kterému bylo 25 let. Mediálně se umí prodat velmi dobře.“