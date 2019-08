Hokejová reprezentace zahájila sezonu letním kempem v Jihlavě

„Trochu jsme to oproti loňsku omladili. Jsou tady hráči, kteří by měli udělat široký kádr potenciální reprezentace. My je chceme hlavně vidět. Chceme, aby věděli, jak národní mužstvo pracuje. A že aby se do národního mužstva dostali, je potřeba udělat kus práce. A v tom se mají ukázat,“ řekl Říha novinářům.

Ve výběru adeptů reprezentace, které Říha oslovil, je nyní kvarteto brankářů, 15 obránců a 18 útočníků. Tým čeká v Jihlavě ještě dnes podvečerní trénink, v dalších dnech budou tréninky dopoledne i odpoledne, ve čtvrtek bude zpestřením modelové utkání. Kemp zakončí páteční dopolední trénink.